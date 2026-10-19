Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
ManUnitedGetty
Alice Kopp
Diterjemahkan oleh

Manchester United, semua informasi tentang siaran pertandingan dalam satu ringkasan: Siapa yang menayangkan laga-laga Setan Merah secara langsung di televisi dan live streaming?

Manchester United

Di mana pertandingan Manchester United di Premier League dan kompetisi piala domestik disiarkan langsung? Temukan jawabannya di sini!

Manchester United adalah klub yang bisa membuat laga liga biasa tiba-tiba terasa seperti perhelatan besar. Old Trafford, lampu stadion, dan seketika semua orang ikut membicarakannya. Namun, siapa pun yang ingin mengikuti seluruh perjalanan mereka musim ini perlu memahami pembagian hak siar yang cukup rumit. Tayangan pertandingan sangat bergantung pada kompetisinya, jadi berikut ringkasan singkatnya.

Manchester United, informasi siaran selengkapnya: Siapa yang menayangkan pertandingan The Red Devils secara langsung di TV dan live streaming?

Luke Shaw of Manchester United Getty Images

Manchester United di Premier League, Carabao Cup, FA Cup, dan Community Shield: Siaran TV dan live streaming

Di Jerman, pilihan untuk menonton Premier League praktis langsung mengarah ke Sky. Seluruh pertandingan ditayangkan secara langsung, baik sebagai laga tersendiri maupun dalam siaran gabungan, tergantung padatnya jadwal pertandingan. Semua laga Manchester United termasuk di dalamnya. Jika tidak bisa menonton lewat televisi, tersedia pula streaming melalui Sky Go atau WOW.

logo Daftar sekarang: Premier League, DFB-Pokal, dan masih banyak lagi mulai 24,99 euro per bulan

Sejak musim 2025/26, Sky juga menambahkan Carabao Cup ke dalam paket tayangan sepakbola Inggrisnya. Sederhananya, jika Manchester United bermain di Piala Liga, kalian juga bisa menyaksikannya secara langsung di sana. Jadi, tidak perlu berpindah-pindah penyedia layanan.

Untuk FA Cup dan FA Community Shield, DAZN menjadi satu-satunya pilihan di Jerman karena memegang hak siar eksklusif. Saat Manchester United tampil di salah satu dari dua kompetisi tersebut, pertandingannya ditayangkan secara langsung melalui streaming.

Pertandingan berikutnya
COM

COM

Champions League

21 Okt 2026

MUN

MUN

logo Temukan paket DAZN yang sesuai: FA Cup, Community Shield, dan lainnya secara langsung

Matheus Cunha of Manchester United Getty Images

Manchester United, informasi siaran selengkapnya: Live ticker dari SPOX

SPOX juga meliput sejumlah pertandingan United melalui live ticker. Jika tidak ingin melewatkan momen penting, kalian bisa mengikutinya di sana. Kami akan mencantumkan daftar live ticker sesaat sebelum kick-off.

Manchester United, informasi siaran selengkapnya: Profil klub

Didirikan1878
Gelar juara Liga Inggris20
Gelar juara FA Cup13
Gelar juara Liga Champions3
Pemegang rekor penampilanRyan Giggs (963 pertandingan resmi)

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google