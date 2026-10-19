Manchester United adalah klub yang bisa membuat laga liga biasa tiba-tiba terasa seperti perhelatan besar. Old Trafford, lampu stadion, dan seketika semua orang ikut membicarakannya. Namun, siapa pun yang ingin mengikuti seluruh perjalanan mereka musim ini perlu memahami pembagian hak siar yang cukup rumit. Tayangan pertandingan sangat bergantung pada kompetisinya, jadi berikut ringkasan singkatnya.

Manchester United, informasi siaran selengkapnya: Siapa yang menayangkan pertandingan The Red Devils secara langsung di TV dan live streaming?

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Manchester United di Premier League, Carabao Cup, FA Cup, dan Community Shield: Siaran TV dan live streaming

Di Jerman, pilihan untuk menonton Premier League praktis langsung mengarah ke Sky. Seluruh pertandingan ditayangkan secara langsung, baik sebagai laga tersendiri maupun dalam siaran gabungan, tergantung padatnya jadwal pertandingan. Semua laga Manchester United termasuk di dalamnya. Jika tidak bisa menonton lewat televisi, tersedia pula streaming melalui Sky Go atau WOW.

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Sejak musim 2025/26, Sky juga menambahkan Carabao Cup ke dalam paket tayangan sepakbola Inggrisnya. Sederhananya, jika Manchester United bermain di Piala Liga, kalian juga bisa menyaksikannya secara langsung di sana. Jadi, tidak perlu berpindah-pindah penyedia layanan.

Untuk FA Cup dan FA Community Shield, DAZN menjadi satu-satunya pilihan di Jerman karena memegang hak siar eksklusif. Saat Manchester United tampil di salah satu dari dua kompetisi tersebut, pertandingannya ditayangkan secara langsung melalui streaming.

Pertandingan berikutnya COM Champions League 12.45 MUN

Temukan paket DAZN yang sesuai: FA Cup, Community Shield, dan lainnya secara langsung

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Manchester United, informasi siaran selengkapnya: Live ticker dari SPOX

SPOX juga meliput sejumlah pertandingan United melalui live ticker. Jika tidak ingin melewatkan momen penting, kalian bisa mengikutinya di sana. Kami akan mencantumkan daftar live ticker sesaat sebelum kick-off.

Manchester United, informasi siaran selengkapnya: Profil klub