Manchester United adalah klub yang bisa membuat pertandingan liga biasa mendadak terasa seperti perhelatan besar: Old Trafford, lampu stadion menyala, dan seketika semua orang ikut membicarakannya. Namun, siapa pun yang ingin mengikuti seluruh musim perlu memahami pembagian hak siar. Penayangannya sangat bergantung pada kompetisi, jadi berikut ringkasan singkatnya.

Manchester United, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan pertandingan The Red Devils secara langsung di TV dan live streaming?

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Manchester United di Premier League, Carabao Cup, FA Cup, dan Community Shield: siaran TV dan live streaming

Untuk menonton Premier League di Jerman, pilihan praktisnya adalah Sky. Seluruh pertandingan disiarkan langsung di sana, baik secara terpisah maupun dalam tayangan gabungan, tergantung padatnya jadwal pada hari pertandingan. Semua pertandingan Manchester United termasuk di dalamnya. Jika menonton lewat televisi bukan pilihan, siarannya bisa diakses melalui Sky Go atau WOW.

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Sejak musim 2025/26, Sky juga menambahkan Carabao Cup ke dalam paket kompetisi Inggrisnya. Artinya sederhana: ketika Manchester United bermain di Piala Liga, siaran langsungnya juga tersedia di sana. Jadi, Anda tidak perlu berpindah-pindah penyedia layanan.

Untuk FA Cup dan FA Community Shield di Jerman, pilihannya adalah DAZN, pemegang hak siar eksklusif kedua kompetisi tersebut. Setiap kali Manchester United bermain di salah satunya, pertandingannya disiarkan langsung melalui streaming.

Pertandingan berikutnya LIV Premier League 11.30 MUN

Temukan paket DAZN yang sesuai untuk menyaksikan FA Cup, Community Shield, dan lainnya secara langsung

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Manchester United, semua informasi siaran sekilas: laporan langsung dari SPOX

SPOX juga meliput sejumlah pertandingan pilihan United melalui laporan langsung berbasis teks. Jika tidak ingin melewatkan momen penting, Anda bisa mengikutinya di sana. Kami akan mencantumkan tautan laporan langsung sesaat sebelum sepak mula.

Manchester United, semua informasi siaran sekilas: profil klub