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ManUnitedGetty
Alice Kopp
Diterjemahkan oleh

Manchester United, semua informasi tayangan dalam satu tempat: Siapa yang menayangkan pertandingan Setan Merah secara langsung di TV dan live streaming?

Manchester United

Di mana pertandingan Manchester United di Premier League dan kompetisi piala domestik disiarkan langsung? Temukan jawabannya di sini!

Manchester United adalah klub yang bisa membuat pertandingan liga biasa terasa seperti perhelatan besar. Old Trafford, lampu sorot, dan seketika semua orang ikut membicarakannya. Namun, jika ingin mengikuti seluruh musim, Anda perlu sedikit panduan untuk memahami hak siarnya. Tayangan sangat bergantung pada kompetisinya, jadi berikut gambaran singkatnya.

Manchester United, informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan pertandingan Red Devils secara langsung di TV dan live streaming?

Luke Shaw of Manchester United Getty Images

Manchester United di Premier League, Carabao Cup, FA Cup, dan Community Shield: Siaran TV dan live streaming

Jika ingin menonton Premier League di Jerman, pilihan Anda hampir pasti jatuh pada Sky. Semua pertandingan disiarkan langsung di sana, baik sebagai tayangan satu laga maupun siaran sejumlah laga sekaligus, tergantung padatnya jadwal pertandingan. Seluruh laga Manchester United termasuk di dalamnya. Jika televisi bukan pilihan, pertandingan juga bisa ditonton melalui streaming di Sky Go atau WOW.

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Sejak musim 2025/26, Sky juga menambahkan Carabao Cup ke dalam paket tayangan sepakbola Inggrisnya. Artinya sederhana: Ketika Manchester United bermain di Piala Liga, Anda juga bisa menyaksikannya secara langsung di sana, tanpa perlu berpindah-pindah penyedia layanan.

Untuk FA Cup dan FA Community Shield di Jerman, pilihannya adalah DAZN, yang memegang hak siar eksklusif. Setiap kali Manchester United tampil di salah satu dari kedua kompetisi tersebut, pertandingannya disiarkan langsung melalui streaming.

Pertandingan berikutnya
LEE

LEE

Premier League

18 Okt 2026

MUN

MUN

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Matheus Cunha of Manchester United Getty Images

Manchester United, informasi siaran sekilas: Laporan langsung SPOX

SPOX juga meliput sejumlah pertandingan pilihan United melalui laporan langsung. Jika tidak ingin melewatkan momen penting, Anda bisa mengikutinya di sana. Tautan laporan langsung akan kami cantumkan sesaat sebelum sepak mula.

Manchester United, informasi siaran sekilas: Profil klub

Didirikan1878
Gelar juara Liga Inggris20
Gelar juara FA Cup13
Gelar juara Champions League3
Pemegang rekor penampilanRyan Giggs (963 pertandingan resmi)

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