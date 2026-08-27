Manchester United adalah klub yang bahkan bisa membuat laga liga yang benar-benar biasa tiba-tiba terlihat seperti peristiwa besar: Old Trafford, lampu sorot, dan seketika semua orang ikut membicarakannya. Namun, jika kalian benar-benar ingin mengikuti musim ini sepenuhnya, kalian butuh sedikit kerapian di tengah rimba hak siar. Siaran sangat bergantung pada kompetisinya, jadi gambaran singkat berikut ini layak disimak.

Manchester United, semua informasi soal siaran secara sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan laga-laga Setan Merah secara langsung di TV dan livestream?

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Manchester United di Premier League, Carabao Cup, FA Cup, dan Community Shield di TV dan livestream

Siapa pun yang ingin menonton Premier League di Jerman praktis otomatis akan berlabuh di Sky: Di sana, setiap pertandingan disiarkan langsung, kadang sebagai laga tunggal, kadang dalam format konferensi, tergantung seberapa padat jadwal pertandingannya. Manchester United termasuk sepenuhnya di dalamnya. Dan jika televisi sedang bukan pilihan, siaran streaming bisa diakses lewat Sky Go atau WOW.

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Sejak 2025/26, Sky juga memperluas paket Inggrisnya dengan menambahkan Carabao Cup. Sederhananya: jika Manchester United bermain di Piala Liga, kalian juga akan menemukan siaran langsungnya di sana - jadi kalian tidak perlu berpindah-pindah antara berbagai penyedia.

Untuk FA Cup dan FA Community Shield, di Jerman tidak ada jalan lain selain DAZN, karena di sanalah hak eksklusif berada. Begitu Manchester United harus bermain di salah satu dari dua kompetisi tersebut, pertandingan-pertandingannya akan tayang langsung via streaming.

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Manchester United, semua informasi soal siaran secara sekilas: Live ticker dari SPOX

SPOX juga mengikuti pertandingan-pertandingan pilihan United, yakni melalui live ticker. Jika kalian tidak ingin melewatkan aksi penting apa pun, langsung saja mampir. Di sini kami akan mencantumkan ticker kami sesaat sebelum kick-off.

Manchester United, semua informasi soal siaran secara sekilas: Profil singkat klub