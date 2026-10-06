Manchester United adalah klub yang bahkan pertandingan liga yang benar-benar biasa pun bisa tiba-tiba terlihat seperti peristiwa besar: Old Trafford, lampu sorot, dan seketika semua orang ikut membicarakannya. Namun, jika kalian benar-benar ingin mengikuti musim ini secara penuh, kalian butuh sedikit keteraturan di tengah rimba hak siar. Siaran sangat bergantung pada kompetisinya, jadi ulasan singkat berikut ini layak disimak.

Manchester United, semua informasi soal siaran dalam sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan Setan Merah secara live di TV dan livestream?

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Manchester United di Premier League, Carabao Cup, FA Cup, dan Community Shield di TV dan livestream

Siapa pun yang ingin menonton Premier League di Jerman praktis otomatis akan berujung di Sky: di sana ada setiap pertandingan secara live, kadang sebagai laga tunggal, kadang dalam konferensi, tergantung sepadat apa matchday-nya. Manchester United tercakup sepenuhnya. Dan jika televisi sedang bukan pilihan, streaming bisa dilakukan lewat Sky Go atau lewat WOW.

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Sejak 2025/26, Sky juga memperluas paket Inggrisnya dengan Carabao Cup. Artinya sederhana saja: jika Manchester United bermain di Piala Liga, kalian juga bisa menemukan siarannya secara live di sana - jadi bagi kalian tidak ada bolak-balik antara berbagai penyedia.

Untuk FA Cup dan FA Community Shield, di Jerman tidak ada jalan lain selain DAZN, karena di sanalah hak siar eksklusif berada. Begitu Manchester United harus tampil di salah satu dari dua kompetisi tersebut, pertandingannya akan tayang live melalui streaming.

Pertandingan berikutnya MUN Premier League 12.30 TOT

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Manchester United, semua informasi soal siaran dalam sekilas: Liveticker dari SPOX

SPOX juga mengawal laga-laga pilihan United, yakni lewat liveticker. Jika kalian tidak ingin melewatkan aksi penting apa pun, tinggal mampir saja. Di sini kami akan mencantumkan ticker kami sesaat sebelum kick-off.

Manchester United, semua informasi soal siaran dalam sekilas: Profil singkat klub