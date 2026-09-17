Manchester United adalah klub yang bahkan bisa membuat laga liga yang sepenuhnya biasa tiba-tiba tampak seperti peristiwa besar - Old Trafford, laga malam, dan seketika semua orang ikut membicarakannya. Namun, jika benar-benar ingin mengikuti musim mereka secara penuh, Anda butuh sedikit keteraturan di tengah ruwetnya peta hak siar. Tayangan sangat bergantung pada kompetisinya, karena itu ringkasan singkat ini layak disimak.

Manchester United, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan langsung pertandingan Setan Merah di TV dan livestream?

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Manchester United di Premier League, Carabao Cup, FA Cup, dan Community Shield di TV dan livestream

Siapa pun yang ingin menonton Premier League di Jerman, praktis otomatis akan berujung di Sky: di sana semua pertandingan tersedia secara langsung, kadang sebagai laga tunggal, kadang dalam konferensi, tergantung seberapa padat jadwal pertandingannya. Manchester United sepenuhnya tercakup. Dan jika televisi sedang bukan pilihan, streaming bisa dilakukan lewat Sky Go atau lewat WOW.

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Sejak 2025/26, Sky juga telah menambahkan Carabao Cup ke paket sepak bola Inggris mereka. Artinya sederhana: jika Manchester United bermain di Piala Liga, Anda juga bisa menemukan siarannya secara langsung di sana - jadi Anda tidak perlu berpindah-pindah antara berbagai penyedia.

Untuk FA Cup dan FA Community Shield, di Jerman tidak ada jalan lain selain DAZN, karena mereka memegang hak eksklusif. Begitu Manchester United harus bermain di salah satu dari dua kompetisi tersebut, pertandingannya akan tayang langsung via streaming.

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Manchester United, semua informasi siaran sekilas: Liveticker dari SPOX

SPOX juga mengikuti pertandingan-pertandingan pilihan United, yakni lewat liveticker. Jika Anda tidak ingin melewatkan satu pun aksi penting, cukup mampir. Di sini kami akan mencantumkan ticker kami sesaat sebelum kick-off.

Manchester United, semua informasi siaran sekilas: Profil singkat klub