Manchester United adalah klub yang bahkan bisa membuat laga liga yang sepenuhnya normal tiba-tiba terlihat seperti peristiwa besar - Old Trafford, lampu sorot, dan seketika semua orang ikut membicarakannya. Namun, jika benar-benar ingin mengikuti musim ini secara penuh, Anda butuh sedikit kerapian di tengah rimba hak siar. Tayangan sangat bergantung pada kompetisinya, karena itu gambaran singkat berikut layak disimak.

Manchester United, semua informasi siaran dalam satu pandangan: Siapa yang menayangkan / menyiarkan laga-laga Setan Merah secara live di TV dan livestream?

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Manchester United di Premier League, Carabao Cup, Piala FA, dan Community Shield di TV dan livestream

Siapa pun yang ingin menonton Premier League di Jerman praktis otomatis akan menuju Sky: di sana semua pertandingan ditayangkan live, kadang sebagai laga tunggal, kadang sebagai konferensi, tergantung sepadat apa matchday-nya. Manchester United termasuk sepenuhnya. Dan jika televisi sedang bukan pilihan, streaming bisa dilakukan lewat Sky Go atau WOW.

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Sejak 2025/26, Sky juga menambahkan Carabao Cup ke paket Inggris mereka. Artinya sangat sederhana: jika Manchester United bermain di Piala Liga, Anda juga akan menemukan siarannya di sana secara live - jadi Anda tidak perlu berpindah-pindah antara berbagai penyedia.

Untuk Piala FA dan FA Community Shield, di Jerman tidak ada jalan lain selain DAZN, karena mereka memegang hak eksklusif. Begitu Manchester United harus bermain di salah satu dari dua kompetisi tersebut, pertandingan akan tayang live via streaming.

Pertandingan berikutnya MUN Premier League 12.30 TOT

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Manchester United, semua informasi siaran dalam satu pandangan: Live ticker dari SPOX

SPOX juga mengikuti laga-laga pilihan United lewat live ticker. Jika Anda tidak ingin melewatkan aksi penting, cukup mampir. Di sini kami akan mencantumkan ticker kami sesaat sebelum kick-off.

Manchester United, semua informasi siaran dalam satu pandangan: Profil singkat klub