Manchester United adalah klub yang bahkan bisa membuat laga liga yang benar-benar biasa tiba-tiba terlihat seperti peristiwa besar – Old Trafford, lampu sorot, dan seketika semua orang ikut membicarakannya. Namun, jika ingin mengikuti musim ini secara penuh, kalian butuh sedikit keteraturan di tengah ruwetnya hak siar. Siaran sangat bergantung pada kompetisinya, jadi gambaran singkat di sini layak disimak.

Manchester United, semua informasi hak siar secara ringkas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan langsung pertandingan Red Devils di TV dan live streaming?

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Manchester United di Premier League, Carabao Cup, FA Cup, dan Community Shield di TV dan live streaming

Siapa pun yang ingin menonton Premier League di Jerman praktis akan otomatis menuju Sky: di sana ada setiap pertandingan secara live, kadang sebagai laga tunggal, kadang dalam format konferensi, tergantung seberapa padat jadwal matchday-nya. Manchester United tercakup sepenuhnya. Dan jika televisi sedang bukan pilihan, streaming bisa dilakukan lewat Sky Go atau lewat WOW.

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Sejak 2025/26, Sky juga menambahkan Carabao Cup ke paket Inggris mereka. Artinya sederhana: jika Manchester United bermain di Piala Liga, kalian juga akan menemukan siarannya secara live di sana – jadi kalian tidak perlu berpindah-pindah antara penyedia yang berbeda.

Untuk FA Cup dan FA Community Shield, di Jerman hanya DAZN yang jadi tujuan karena hak eksklusif ada di sana. Begitu Manchester United harus bermain di salah satu dari dua kompetisi itu, pertandingannya akan tayang live melalui streaming.

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Manchester United, semua informasi hak siar secara ringkas: Live ticker SPOX

SPOX juga mengawal pertandingan-pertandingan pilihan United, yakni lewat live ticker. Jika kalian tidak ingin melewatkan aksi penting apa pun, cukup mampir ke sana. Di sini kami akan mencantumkan ticker kami sesaat sebelum kick-off.

Manchester United, semua informasi hak siar secara ringkas: Profil singkat klub