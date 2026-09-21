Manchester United adalah klub yang bahkan bisa membuat pertandingan liga yang benar-benar biasa tiba-tiba tampak seperti peristiwa besar: Old Trafford, laga malam, dan seketika semua orang ikut membicarakannya. Namun, kalau ingin benar-benar mengikuti musim ini secara lengkap, kalian butuh sedikit keteraturan di tengah rimba hak siar. Siaran sangat bergantung pada kompetisinya, jadi ringkasan singkat ini layak disimak.

Manchester United, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan Setan Merah secara live di TV dan livestream?

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Manchester United di Premier League, Carabao Cup, FA Cup, dan Community Shield di TV dan livestream

Siapa pun yang ingin menonton Premier League di Jerman praktis otomatis akan berlabuh di Sky: di sana ada setiap pertandingan secara live, kadang sebagai laga tunggal, kadang dalam format konferensi, tergantung sepadat apa jadwal pertandingannya. Manchester United termasuk sepenuhnya. Dan jika televisi sedang bukan pilihan, streaming bisa diakses lewat Sky Go atau WOW.

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Sejak 2025/26, Sky juga memperluas paket Inggrisnya dengan menambahkan Carabao Cup. Artinya sederhana: jika Manchester United bermain di Piala Liga, kalian juga bisa menemukan siarannya di sana secara live - jadi kalian tidak perlu berpindah-pindah antara penyedia yang berbeda.

Untuk FA Cup dan FA Community Shield, di Jerman tidak ada jalan lain selain DAZN, karena di sanalah hak siar eksklusif berada. Begitu Manchester United harus bermain di salah satu dari dua kompetisi itu, pertandingan akan tayang live sesuai itu dalam streaming.

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Manchester United, semua informasi siaran sekilas: Liveticker dari SPOX

SPOX juga mengikuti pertandingan-pertandingan pilihan United, yakni lewat liveticker. Jika kalian tidak ingin melewatkan aksi penting apa pun, langsung saja mampir. Di sini kami akan mencantumkan ticker kami sesaat sebelum kick-off.

Manchester United, semua informasi siaran sekilas: Profil singkat klub