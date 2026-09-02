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ManUnitedGetty
Alice Kopp

Diterjemahkan oleh

Manchester United, semua informasi siaran selengkapnya: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan Red Devils secara langsung di TV dan live streaming?

Manchester United

Di mana pertandingan Manchester United di Premier League serta ajang-ajang piala domestik disiarkan secara langsung? Temukan jawabannya di sini!

Manchester United adalah klub yang bahkan bisa membuat laga liga yang sepenuhnya normal tiba-tiba terlihat seperti peristiwa besar: Old Trafford, lampu sorot, dan seketika semua orang ikut membicarakannya. Namun, jika benar-benar ingin mengikuti musim mereka sepenuhnya, Anda butuh sedikit kerapian di tengah rimba hak siar. Tayangan sangat bergantung pada kompetisinya, jadi ringkasan singkat ini layak disimak.

Manchester United, semua informasi hak siar sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan Red Devils secara langsung di TV dan livestream?

Luke Shaw of Manchester United Getty Images

Manchester United di Premier League, Carabao Cup, FA Cup, dan Community Shield di TV dan livestream

Siapa pun yang ingin menonton Premier League di Jerman praktis otomatis akan menuju Sky: Di sana, semua pertandingan tersedia secara langsung, kadang sebagai laga tunggal, kadang dalam format konferensi, tergantung seberapa padat jadwal pertandingan pada hari itu. Manchester United termasuk sepenuhnya. Dan jika televisi sedang bukan menjadi pilihan, streaming bisa dilakukan lewat Sky Go atau WOW.

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Sejak 2025/26, Sky juga telah melengkapi paket sepak bola Inggris mereka dengan Carabao Cup. Artinya sederhana saja: Jika Manchester United bermain di Piala Liga, Anda juga bisa menemukan siaran langsungnya di sana, jadi Anda tidak perlu berpindah-pindah antara penyedia yang berbeda.

Untuk FA Cup dan FA Community Shield, di Jerman tidak ada jalan lain selain DAZN, karena merekalah pemegang hak eksklusifnya. Begitu Manchester United harus bermain di salah satu dari dua kompetisi itu, pertandingan mereka akan tayang langsung via streaming.

Premier League
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Everton
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Manchester United
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Matheus Cunha of Manchester United Getty Images

Manchester United, semua informasi hak siar sekilas: Liveticker dari SPOX

SPOX juga mengikuti pertandingan-pertandingan pilihan United, yakni lewat liveticker. Jika Anda tidak ingin melewatkan aksi penting apa pun, cukup mampir. Di sini kami akan mencantumkan ticker kami sesaat sebelum kick-off.

Manchester United, semua informasi hak siar sekilas: Profil singkat klub

Didirikan1878
Gelar juara Liga Inggris20
Gelar FA Cup13
Gelar Liga Champions3
Pemain dengan penampilan terbanyakRyan Giggs (963 pertandingan kompetitif)
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