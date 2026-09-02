Manchester United adalah klub yang bahkan bisa membuat laga liga yang sepenuhnya normal tiba-tiba terlihat seperti peristiwa besar: Old Trafford, lampu sorot, dan seketika semua orang ikut membicarakannya. Namun, jika benar-benar ingin mengikuti musim mereka sepenuhnya, Anda butuh sedikit kerapian di tengah rimba hak siar. Tayangan sangat bergantung pada kompetisinya, jadi ringkasan singkat ini layak disimak.

Manchester United, semua informasi hak siar sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan Red Devils secara langsung di TV dan livestream?

Getty Images

Manchester United di Premier League, Carabao Cup, FA Cup, dan Community Shield di TV dan livestream

Siapa pun yang ingin menonton Premier League di Jerman praktis otomatis akan menuju Sky: Di sana, semua pertandingan tersedia secara langsung, kadang sebagai laga tunggal, kadang dalam format konferensi, tergantung seberapa padat jadwal pertandingan pada hari itu. Manchester United termasuk sepenuhnya. Dan jika televisi sedang bukan menjadi pilihan, streaming bisa dilakukan lewat Sky Go atau WOW.

Daftar sekarang Premier League, DFB-Pokal, dan banyak lagi mulai 24,99 euro/bulan

Sejak 2025/26, Sky juga telah melengkapi paket sepak bola Inggris mereka dengan Carabao Cup. Artinya sederhana saja: Jika Manchester United bermain di Piala Liga, Anda juga bisa menemukan siaran langsungnya di sana, jadi Anda tidak perlu berpindah-pindah antara penyedia yang berbeda.

Untuk FA Cup dan FA Community Shield, di Jerman tidak ada jalan lain selain DAZN, karena merekalah pemegang hak eksklusifnya. Begitu Manchester United harus bermain di salah satu dari dua kompetisi itu, pertandingan mereka akan tayang langsung via streaming.

Temukan paket langganan DAZN yang tepat FA Cup, Community Shield & lainnya live

Getty Images

Manchester United, semua informasi hak siar sekilas: Liveticker dari SPOX

SPOX juga mengikuti pertandingan-pertandingan pilihan United, yakni lewat liveticker. Jika Anda tidak ingin melewatkan aksi penting apa pun, cukup mampir. Di sini kami akan mencantumkan ticker kami sesaat sebelum kick-off.

Manchester United, semua informasi hak siar sekilas: Profil singkat klub