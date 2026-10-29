Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
ManUnitedGetty
Alice Kopp
Diterjemahkan oleh

Manchester United, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan pertandingan Setan Merah secara langsung di TV dan live streaming?

Manchester United

Di mana laga-laga Manchester United di Premier League serta kompetisi piala domestik disiarkan langsung? Simak informasinya di sini!

Manchester United adalah klub yang bahkan bisa membuat laga liga biasa tiba-tiba terasa seperti perhelatan besar. Old Trafford, lampu stadion, dan seketika semua orang ikut membicarakannya. Namun, siapa pun yang ingin mengikuti seluruh musim perlu sedikit panduan untuk memahami kerumitan hak siar. Penyiaran sangat bergantung pada kompetisinya, jadi berikut gambaran singkatnya.

Manchester United, seluruh informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan pertandingan Setan Merah secara langsung di TV dan live streaming?

Luke Shaw of Manchester United Getty Images

Manchester United di Premier League, Carabao Cup, FA Cup, dan Community Shield: Siaran TV dan live streaming

Untuk menonton Premier League di Jerman, pilihan praktisnya adalah Sky. Semua pertandingan disiarkan langsung di sana, baik sebagai laga tersendiri maupun dalam siaran gabungan, tergantung padatnya jadwal pada pekan pertandingan tersebut. Seluruh pertandingan Manchester United tercakup. Jika menonton lewat televisi bukan pilihan, siaran streaming tersedia melalui Sky Go atau WOW.

logo Daftar sekarang: Premier League, DFB-Pokal, dan banyak lagi mulai 24,99 euro/bulan

Sejak musim 2025/26, Sky juga menambahkan Carabao Cup ke dalam paket kompetisi Inggrisnya. Artinya sederhana: Jika Manchester United bermain di Piala Liga, siaran langsungnya juga tersedia di sana. Jadi, Anda tidak perlu berpindah-pindah penyedia layanan.

Untuk FA Cup dan FA Community Shield di Jerman, pilihannya adalah DAZN, yang memegang hak siar eksklusif. Setiap kali Manchester United bertanding di salah satu dari kedua kompetisi tersebut, pertandingannya disiarkan langsung melalui streaming.

Pertandingan berikutnya
CHE

CHE

Premier League

31 Okt 2026

MUN

MUN

logo Temukan paket DAZN yang sesuai: FA Cup, Community Shield & lainnya secara langsung

Matheus Cunha of Manchester United Getty Images

Manchester United, seluruh informasi siaran sekilas: Laporan langsung SPOX

SPOX juga meliput sejumlah pertandingan United melalui laporan langsung. Jika tidak ingin melewatkan momen penting, Anda bisa mengikutinya di sana. Tautan laporan langsung akan kami cantumkan sesaat sebelum sepak mula.

Manchester United, seluruh informasi siaran sekilas: Profil klub

Didirikan1878
Gelar juara Liga Inggris20
Gelar juara FA Cup13
Gelar juara Liga Champions3
Pemain dengan penampilan terbanyakRyan Giggs (963 pertandingan resmi)

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google