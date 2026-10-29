Manchester United adalah klub yang bahkan bisa membuat laga liga biasa tiba-tiba terasa seperti perhelatan besar. Old Trafford, lampu stadion, dan seketika semua orang ikut membicarakannya. Namun, siapa pun yang ingin mengikuti seluruh musim perlu sedikit panduan untuk memahami kerumitan hak siar. Penyiaran sangat bergantung pada kompetisinya, jadi berikut gambaran singkatnya.

Manchester United, seluruh informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan pertandingan Setan Merah secara langsung di TV dan live streaming?

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Manchester United di Premier League, Carabao Cup, FA Cup, dan Community Shield: Siaran TV dan live streaming

Untuk menonton Premier League di Jerman, pilihan praktisnya adalah Sky. Semua pertandingan disiarkan langsung di sana, baik sebagai laga tersendiri maupun dalam siaran gabungan, tergantung padatnya jadwal pada pekan pertandingan tersebut. Seluruh pertandingan Manchester United tercakup. Jika menonton lewat televisi bukan pilihan, siaran streaming tersedia melalui Sky Go atau WOW.

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Sejak musim 2025/26, Sky juga menambahkan Carabao Cup ke dalam paket kompetisi Inggrisnya. Artinya sederhana: Jika Manchester United bermain di Piala Liga, siaran langsungnya juga tersedia di sana. Jadi, Anda tidak perlu berpindah-pindah penyedia layanan.

Untuk FA Cup dan FA Community Shield di Jerman, pilihannya adalah DAZN, yang memegang hak siar eksklusif. Setiap kali Manchester United bertanding di salah satu dari kedua kompetisi tersebut, pertandingannya disiarkan langsung melalui streaming.

Pertandingan berikutnya CHE Premier League 08.30 MUN

Temukan paket DAZN yang sesuai: FA Cup, Community Shield & lainnya secara langsung

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Manchester United, seluruh informasi siaran sekilas: Laporan langsung SPOX

SPOX juga meliput sejumlah pertandingan United melalui laporan langsung. Jika tidak ingin melewatkan momen penting, Anda bisa mengikutinya di sana. Tautan laporan langsung akan kami cantumkan sesaat sebelum sepak mula.

Manchester United, seluruh informasi siaran sekilas: Profil klub