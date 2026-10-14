Manchester United adalah klub yang bisa membuat pertandingan liga biasa tiba-tiba terasa seperti perhelatan besar. Old Trafford, lampu sorot, dan seketika semua orang ikut membicarakannya. Namun, siapa pun yang ingin mengikuti seluruh musim perlu memahami pembagian hak siar yang cukup rumit. Siaran sangat bergantung pada kompetisinya, jadi simak ringkasan berikut.

Manchester United, informasi siaran selengkapnya: Siapa yang menayangkan pertandingan Setan Merah secara langsung di TV dan melalui streaming?

Getty Images

Manchester United di Premier League, Carabao Cup, FA Cup, dan Community Shield: Siaran TV dan streaming

Di Jerman, penggemar yang ingin menonton Premier League hampir pasti akan beralih ke Sky. Semua pertandingan ditayangkan langsung di sana, baik sebagai siaran pertandingan tersendiri maupun siaran simultan beberapa laga, tergantung padatnya jadwal pada pekan tersebut. Seluruh pertandingan Manchester United termasuk di dalamnya. Jika tidak bisa menonton lewat TV, siarannya juga dapat diakses melalui Sky Go atau WOW.

Daftar sekarang: Premier League, DFB-Pokal, dan lainnya mulai dari 24,99 euro per bulan

Sejak musim 2025/26, Sky juga menambahkan Carabao Cup ke dalam paket kompetisi Inggrisnya. Artinya sederhana: ketika Manchester United bermain di Piala Liga, kalian juga bisa menyaksikannya secara langsung di sana, tanpa perlu berpindah-pindah penyedia layanan.

Untuk FA Cup dan FA Community Shield, penggemar di Jerman harus mengakses DAZN, yang memegang hak siar eksklusif keduanya. Setiap kali Manchester United berlaga di salah satu kompetisi tersebut, pertandingannya disiarkan langsung melalui streaming.

Pertandingan berikutnya LEE Premier League 09.00 MUN

Temukan paket DAZN yang sesuai: FA Cup, Community Shield, dan lainnya secara langsung

Getty Images

Manchester United, informasi siaran selengkapnya: Laporan langsung SPOX

SPOX juga meliput sejumlah pertandingan pilihan United melalui laporan langsung. Jika kalian tidak ingin melewatkan momen penting, silakan kunjungi laman tersebut. Kami akan mencantumkan tautan laporan langsung sesaat sebelum sepak mula.

Manchester United, informasi siaran selengkapnya: Profil klub