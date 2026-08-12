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ManUnitedGetty
Alice Kopp

Diterjemahkan oleh

Manchester United, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan pertandingan-pertandingan Red Devils secara live di TV dan livestream?

Manchester United

Di mana pertandingan-pertandingan Manchester United di Premier League serta ajang-ajang piala domestik disiarkan secara langsung? Temukan jawabannya di sini!

Manchester United adalah klub yang bahkan bisa membuat laga liga yang benar-benar biasa tiba-tiba tampak seperti peristiwa besar: Old Trafford, lampu sorot, dan seketika semua orang ikut membicarakannya. Namun, jika ingin mengikuti musim ini secara lengkap, kalian butuh sedikit panduan di tengah rimba hak siar. Tayangan sangat bergantung pada kompetisinya, jadi ringkasan singkat ini layak disimak.

Manchester United, semua informasi hak siar secara ringkas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan Setan Merah secara langsung di TV dan live streaming?

Luke Shaw of Manchester United Getty Images

Manchester United di Premier League, Carabao Cup, Piala FA, dan Community Shield di TV dan live streaming

Siapa pun yang ingin menonton Premier League di Jerman praktis otomatis akan berlabuh di Sky: di sana ada setiap pertandingan secara langsung, kadang sebagai laga tunggal, kadang dalam format konferensi, tergantung sepadat apa jadwal pertandingannya. Manchester United termasuk sepenuhnya di dalamnya. Dan jika televisi sedang bukan pilihan, streaming bisa diakses melalui Sky Go atau lewat WOW.

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Sejak 2025/26, Sky juga telah menambahkan Carabao Cup ke paket sepak bola Inggris mereka. Artinya sederhana: jika Manchester United bermain di Piala Liga, kalian juga akan menemukan tayangannya secara langsung di sana - jadi kalian tidak perlu berpindah-pindah antarpenyedia.

Untuk Piala FA dan FA Community Shield, di Jerman tidak ada jalan lain selain DAZN, karena di sanalah hak eksklusifnya berada. Begitu Manchester United harus tampil di salah satu dari dua kompetisi tersebut, pertandingannya akan tayang secara live melalui streaming.

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Manchester United
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Leeds United
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Matheus Cunha of Manchester United Getty Images

Manchester United, semua informasi hak siar secara ringkas: Live ticker dari SPOX

SPOX juga mengikuti pertandingan-pertandingan pilihan United melalui live ticker. Jika kalian tidak ingin melewatkan satu aksi penting pun, cukup mampir. Di sini kami akan mencantumkan ticker kami sesaat sebelum kick-off.

Manchester United, semua informasi hak siar secara ringkas: Profil singkat klub

Didirikan1878
Gelar juara Liga Inggris20
Gelar Piala FA13
Gelar Liga Champions3
Pemain dengan penampilan terbanyakRyan Giggs (963 pertandingan resmi)
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