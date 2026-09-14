Manchester United adalah klub yang bahkan bisa membuat laga liga yang benar-benar biasa tiba-tiba terasa seperti sebuah peristiwa besar - Old Trafford, lampu sorot, dan seketika semua orang ikut membicarakannya. Namun, jika kalian benar-benar ingin mengikuti musim ini sepenuhnya, kalian butuh sedikit keteraturan di tengah rimba hak siar. Tayangan sangat bergantung pada kompetisinya, jadi ringkasan singkat di sini layak disimak.

Manchester United, semua informasi siaran secara sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan Red Devils secara live di TV dan livestream?

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Manchester United di Premier League, Carabao Cup, FA Cup, dan Community Shield di TV dan livestream

Siapa pun yang ingin menonton Premier League di Jerman, praktis otomatis akan menuju Sky: Di sana ada setiap pertandingan secara live, kadang sebagai laga tunggal, kadang sebagai konferensi, tergantung seberapa padat matchday-nya. Manchester United tercakup sepenuhnya. Dan jika televisi sedang bukan opsi, streaming bisa dilakukan lewat Sky Go atau lewat WOW.

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Sejak 2025/26, Sky juga telah menambahkan Carabao Cup ke paket Inggris mereka. Artinya sangat sederhana: jika Manchester United bermain di Piala Liga, kalian juga akan menemukan tayangannya secara live di sana - jadi kalian tidak perlu bolak-balik antara berbagai penyedia.

Untuk FA Cup dan FA Community Shield, di Jerman tidak ada jalan lain selain DAZN, karena di sanalah hak eksklusifnya berada. Begitu Manchester United harus bermain di salah satu dari dua kompetisi itu, pertandingan akan tayang live dalam streaming.

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Manchester United, semua informasi siaran secara sekilas: Liveticker dari SPOX

SPOX juga mengawal pertandingan-pertandingan pilihan United, yakni lewat liveticker. Jika kalian tidak ingin melewatkan satu aksi penting pun, tinggal mampir saja. Di sini kami akan mencantumkan ticker kami sesaat sebelum kick-off.

Manchester United, semua informasi siaran secara sekilas: Profil singkat klub