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ManUnitedGetty
Alice Kopp

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Manchester United, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan langsung pertandingan Red Devils di TV dan livestream?

Manchester United

Di mana pertandingan Manchester United di Premier League serta kompetisi piala domestik disiarkan secara live? Temukan jawabannya di sini!

Manchester United adalah klub yang membuat laga liga yang benar-benar biasa pun tiba-tiba bisa terlihat seperti peristiwa besar: Old Trafford, laga malam, dan seketika semua orang ikut membicarakannya. Namun, kalau ingin mengikuti musim mereka secara penuh, Anda butuh sedikit keteraturan di tengah ruwetnya hak siar. Siaran sangat bergantung pada kompetisinya, jadi ringkasan singkat ini layak disimak.

Manchester United, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan Red Devils secara langsung di TV dan livestream?

Luke Shaw of Manchester United Getty Images

Manchester United di Premier League, Carabao Cup, Piala FA, dan Community Shield di TV dan livestream

Siapa pun yang ingin menonton Premier League di Jerman, praktis otomatis akan berlabuh di Sky: di sana setiap pertandingan ditayangkan langsung, kadang sebagai laga tunggal, kadang sebagai konferensi, tergantung seberapa padat matchday-nya. Manchester United termasuk sepenuhnya. Dan jika televisi sedang bukan pilihan, streaming bisa dilakukan lewat Sky Go atau WOW.

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Sejak 2025/26, Sky juga telah menambah paket Inggris dengan Carabao Cup. Artinya sederhana: jika Manchester United bermain di Piala Liga, Anda juga akan menemukan siarannya secara langsung di sana — jadi Anda tidak perlu berpindah-pindah di antara penyedia yang berbeda.

Untuk Piala FA dan FA Community Shield, di Jerman tidak ada jalan lain selain DAZN, karena di situlah hak eksklusifnya berada. Begitu Manchester United harus bermain di salah satu dari dua kompetisi itu, pertandingannya akan tayang langsung via streaming.

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Manchester United
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Paris Saint-Germain
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Matheus Cunha of Manchester United Getty Images

Manchester United, semua informasi siaran sekilas: Live ticker dari SPOX

SPOX juga mengikuti pertandingan-pertandingan pilihan United, yakni lewat live ticker. Jika Anda tidak ingin melewatkan aksi penting apa pun, tinggal mampir saja. Di sini kami akan mencantumkan ticker kami sesaat sebelum kick-off.

Manchester United, semua informasi siaran sekilas: Profil singkat klub

Didirikan1878
Gelar juara Liga Inggris20
Gelar Piala FA13
Gelar Liga Champions3
Pemegang rekor penampilanRyan Giggs (963 pertandingan kompetitif)
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