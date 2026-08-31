Manchester United adalah klub yang bahkan bisa membuat laga liga yang benar-benar biasa tiba-tiba terlihat seperti peristiwa besar: Old Trafford, lampu sorot, dan seketika semua orang ikut membicarakannya. Namun, jika kalian benar-benar ingin mengikuti musim ini secara penuh, kalian butuh sedikit keteraturan di rimba hak siar. Tayangan sangat bergantung pada kompetisinya, jadi ringkasan singkat ini layak disimak.

Manchester United, semua informasi hak siar secara ringkas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan Red Devils secara live di TV dan livestream?

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Manchester United di Premier League, Carabao Cup, FA Cup, dan Community Shield di TV dan livestream

Siapa pun yang ingin menonton Premier League di Jerman, praktis akan otomatis berlabuh di Sky: di sana ada setiap pertandingan secara live, kadang sebagai laga tunggal, kadang sebagai konferensi, tergantung sepadat apa jadwal pertandingan pada matchday tersebut. Manchester United termasuk sepenuhnya di dalamnya. Dan jika televisi sedang bukan pilihan, streaming bisa dilakukan melalui Sky Go atau lewat WOW.

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Sejak 2025/26, Sky juga menambahkan Carabao Cup ke paket sepak bola Inggris mereka. Artinya sederhana saja: jika Manchester United bermain di Piala Liga, kalian juga akan menemukan siarannya secara live di sana - jadi kalian tidak perlu bolak-balik antara penyedia yang berbeda.

Untuk FA Cup dan FA Community Shield, di Jerman tidak ada jalan lain selain DAZN, karena hak eksklusif ada di sana. Begitu Manchester United harus bermain di salah satu dari dua kompetisi tersebut, pertandingan akan tayang live via streaming.

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Manchester United, semua informasi hak siar secara ringkas: Liveticker dari SPOX

SPOX juga mengikuti pertandingan-pertandingan terpilih United lewat liveticker. Jika kalian tidak ingin melewatkan satu pun aksi penting, langsung saja mampir. Di sini kami akan mencantumkan ticker kami sesaat sebelum kick-off.

Manchester United, semua informasi hak siar secara ringkas: Profil singkat klub