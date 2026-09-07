Manchester United adalah klub yang bahkan bisa membuat laga liga yang benar-benar biasa tiba-tiba terlihat seperti peristiwa besar - Old Trafford, lampu sorot, dan seketika semua orang ikut membicarakannya. Namun, jika ingin benar-benar mengikuti musim ini secara penuh, Anda butuh sedikit keteraturan di tengah ruwetnya hak siar. Tayangan sangat bergantung pada kompetisinya, karena itu ringkasan singkat ini layak disimak.

Manchester United, semua informasi tayangan sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan Red Devils secara langsung di TV dan live streaming?

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Manchester United di Premier League, Carabao Cup, Piala FA, dan Community Shield di TV dan live streaming

Siapa pun yang ingin menonton Premier League di Jerman, praktis akan otomatis berlabuh di Sky: di sana ada setiap pertandingan secara langsung, kadang sebagai tayangan tunggal, kadang sebagai konferensi, tergantung seberapa padat jadwal pertandingannya. Manchester United termasuk sepenuhnya. Dan jika televisi sedang bukan pilihan, streaming bisa diakses melalui Sky Go atau WOW.

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Sejak 2025/26, Sky juga menambahkan Carabao Cup ke paket sepak bola Inggris mereka. Artinya sangat sederhana: jika Manchester United bermain di Piala Liga, Anda juga bisa menemukan tayangannya di sana secara langsung - jadi Anda tidak perlu berpindah-pindah antara berbagai penyedia layanan.

Untuk Piala FA dan FA Community Shield, di Jerman hanya DAZN yang jadi tujuan karena memegang hak eksklusif. Begitu Manchester United harus bermain di salah satu dari dua kompetisi itu, pertandingannya akan tayang langsung via streaming.

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Manchester United, semua informasi tayangan sekilas: Live ticker dari SPOX

SPOX juga mengikuti pertandingan-pertandingan pilihan United, yakni melalui live ticker. Jika Anda tidak ingin melewatkan aksi penting apa pun, langsung saja mampir. Di sini kami akan mencantumkan ticker kami sesaat sebelum kick-off.

Manchester United, semua informasi tayangan sekilas: Profil singkat klub