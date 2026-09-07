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ManUnitedGetty
Alice Kopp

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Manchester United, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan Setan Merah di TV dan live streaming?

Manchester United

Di mana pertandingan Manchester United di Premier League serta kompetisi piala domestik disiarkan secara langsung? Temukan jawabannya di sini!

Manchester United adalah klub yang bahkan bisa membuat laga liga yang benar-benar biasa tiba-tiba terlihat seperti peristiwa besar - Old Trafford, lampu sorot, dan seketika semua orang ikut membicarakannya. Namun, jika ingin benar-benar mengikuti musim ini secara penuh, Anda butuh sedikit keteraturan di tengah ruwetnya hak siar. Tayangan sangat bergantung pada kompetisinya, karena itu ringkasan singkat ini layak disimak.

Manchester United, semua informasi tayangan sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan Red Devils secara langsung di TV dan live streaming?

Luke Shaw of Manchester United Getty Images

Manchester United di Premier League, Carabao Cup, Piala FA, dan Community Shield di TV dan live streaming

Siapa pun yang ingin menonton Premier League di Jerman, praktis akan otomatis berlabuh di Sky: di sana ada setiap pertandingan secara langsung, kadang sebagai tayangan tunggal, kadang sebagai konferensi, tergantung seberapa padat jadwal pertandingannya. Manchester United termasuk sepenuhnya. Dan jika televisi sedang bukan pilihan, streaming bisa diakses melalui Sky Go atau WOW.

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Sejak 2025/26, Sky juga menambahkan Carabao Cup ke paket sepak bola Inggris mereka. Artinya sangat sederhana: jika Manchester United bermain di Piala Liga, Anda juga bisa menemukan tayangannya di sana secara langsung - jadi Anda tidak perlu berpindah-pindah antara berbagai penyedia layanan.

Untuk Piala FA dan FA Community Shield, di Jerman hanya DAZN yang jadi tujuan karena memegang hak eksklusif. Begitu Manchester United harus bermain di salah satu dari dua kompetisi itu, pertandingannya akan tayang langsung via streaming.

Champions League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB

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Matheus Cunha of Manchester United Getty Images

Manchester United, semua informasi tayangan sekilas: Live ticker dari SPOX

SPOX juga mengikuti pertandingan-pertandingan pilihan United, yakni melalui live ticker. Jika Anda tidak ingin melewatkan aksi penting apa pun, langsung saja mampir. Di sini kami akan mencantumkan ticker kami sesaat sebelum kick-off.

Manchester United, semua informasi tayangan sekilas: Profil singkat klub

Didirikan1878
Gelar juara Inggris20
Gelar Piala FA13
Gelar Liga Champions3
Pemegang rekor penampilanRyan Giggs (963 pertandingan kompetitif)
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