Manchester United adalah klub yang bahkan bisa membuat laga liga yang benar-benar biasa tiba-tiba terlihat seperti peristiwa besar - Old Trafford, lampu sorot, dan seketika semua orang ikut membicarakannya. Namun, jika benar-benar ingin mengikuti musim mereka secara penuh, Anda memerlukan sedikit kerapian di tengah rimba hak siar. Tayangan sangat bergantung pada kompetisinya, karena itu ringkasan singkat ini layak disimak.

Manchester United, semua informasi tayangan dalam satu pandangan: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan Red Devils secara live di TV dan livestream?

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Manchester United di Premier League, Carabao Cup, FA Cup, dan Community Shield di TV dan livestream

Siapa pun yang ingin menonton Premier League di Jerman praktis akan otomatis berlabuh di Sky: di sana ada setiap pertandingan secara live, kadang sebagai laga tunggal, kadang dalam format konferensi, tergantung sepadat apa jadwal pertandingannya. Manchester United tercakup sepenuhnya. Dan jika televisi sedang bukan pilihan, streaming bisa dilakukan lewat Sky Go atau WOW.

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Sejak 2025/26, Sky juga melengkapi paket Inggris mereka dengan Carabao Cup. Artinya sederhana: jika Manchester United bermain di Piala Liga, Anda juga akan menemukan tayangannya di sana secara live - jadi Anda tidak perlu berpindah-pindah di antara berbagai penyedia.

Untuk FA Cup dan FA Community Shield, di Jerman tidak ada jalan lain selain DAZN, karena di sanalah hak eksklusifnya berada. Begitu Manchester United harus tampil di salah satu dari dua kompetisi tersebut, pertandingan-pertandingannya pun akan tayang live via streaming.

Pertandingan berikutnya ATM Champions League 15.00 MUN

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Manchester United, semua informasi tayangan dalam satu pandangan: Liveticker dari SPOX

SPOX juga mengikuti pertandingan-pertandingan pilihan United, yakni lewat liveticker. Jika Anda tidak ingin melewatkan aksi penting apa pun, cukup mampir. Di sini kami akan mencantumkan ticker kami sesaat sebelum kick-off.

Manchester United, semua informasi tayangan dalam satu pandangan: Profil singkat klub