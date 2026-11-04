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Alice Kopp
Diterjemahkan oleh

Manchester United, semua informasi siaran dalam satu tempat: Siapa yang menayangkan pertandingan The Red Devils secara langsung di TV dan live streaming?

Manchester United

Di mana pertandingan Manchester United di Premier League dan kompetisi piala domestik disiarkan langsung? Simak informasinya di sini!

Manchester United adalah klub yang bahkan laga liga biasa pun bisa mendadak terasa seperti perhelatan besar: Old Trafford, lampu stadion, dan seketika semua orang ikut membicarakannya. Namun, siapa pun yang ingin mengikuti seluruh musim perlu sedikit memahami peta hak siar yang rumit. Siarannya sangat bergantung pada kompetisi, jadi ringkasan singkat berikut patut disimak.

Manchester United, informasi siaran selengkapnya: Siapa yang menayangkan pertandingan Red Devils secara langsung di TV dan live streaming?

Luke Shaw of Manchester United Getty Images

Manchester United di Premier League, Carabao Cup, FA Cup, dan Community Shield: siaran TV dan live streaming

Di Jerman, pilihan untuk menonton Premier League praktis langsung tertuju pada Sky: setiap pertandingan disiarkan langsung di sana, baik secara tersendiri maupun dalam tayangan gabungan, tergantung padatnya jadwal pertandingan. Seluruh laga Manchester United termasuk di dalamnya. Jika menonton lewat televisi tidak memungkinkan, pertandingan juga bisa di-streaming melalui Sky Go atau WOW.

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Sejak musim 2025/26, Sky juga menambahkan Carabao Cup ke paket sepak bola Inggrisnya. Sederhananya, ketika Manchester United bermain di Piala Liga, siaran langsungnya juga tersedia di sana. Jadi, Anda tidak perlu berpindah-pindah penyedia layanan.

Untuk FA Cup dan FA Community Shield di Jerman, pilihannya adalah DAZN, yang memegang hak siar eksklusif. Begitu Manchester United tampil di salah satu dari dua kompetisi tersebut, pertandingannya akan disiarkan langsung melalui streaming.

Pertandingan berikutnya
MUN

MUN

Premier League

08 Nov 2026

AVL

AVL

logo Temukan paket DAZN yang sesuai: FA Cup, Community Shield, dan lainnya secara langsung

Matheus Cunha of Manchester United Getty Images

Manchester United, informasi siaran selengkapnya: laporan langsung SPOX

SPOX juga meliput sejumlah pertandingan United melalui laporan langsung berbasis teks. Jika tidak ingin melewatkan momen penting, silakan mampir. Tautan laporan langsung akan kami cantumkan sesaat sebelum sepak mula.

Manchester United, informasi siaran selengkapnya: profil klub

Didirikan1878
Gelar juara Liga Inggris20
Gelar juara FA Cup13
Gelar juara Liga Champions3
Pemain dengan penampilan terbanyakRyan Giggs (963 pertandingan resmi)

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