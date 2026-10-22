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Alice Kopp
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Manchester United, semua informasi siaran dalam satu tempat: Siapa yang menayangkan pertandingan Setan Merah secara langsung di TV dan melalui live streaming?

Manchester United

Di mana pertandingan Manchester United di Liga Primer serta kompetisi piala domestik disiarkan langsung? Simak informasinya di sini!

Manchester United adalah klub yang bahkan bisa membuat laga liga biasa terasa seperti perhelatan besar. Old Trafford, lampu sorot, dan seketika semua orang ikut membicarakannya. Namun, siapa pun yang ingin mengikuti seluruh perjalanan mereka musim ini perlu memahami pembagian hak siar. Tayangan pertandingan sangat bergantung pada kompetisinya, jadi berikut ringkasan singkatnya.

Manchester United, informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan pertandingan Setan Merah secara langsung di TV dan live streaming?

Luke Shaw of Manchester United Getty Images

Manchester United di Premier League, Carabao Cup, FA Cup, dan Community Shield: Siaran TV dan live streaming

Untuk menonton Premier League di Jerman, pilihan praktisnya adalah Sky. Seluruh pertandingan disiarkan langsung di sana, baik sebagai tayangan satu pertandingan maupun siaran beberapa pertandingan sekaligus, tergantung padatnya jadwal pada pekan tersebut. Semua pertandingan Manchester United termasuk di dalamnya. Jika menonton lewat TV bukan pilihan, siarannya juga bisa diakses melalui Sky Go atau WOW.

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Sejak 2025/26, Sky juga menambahkan Carabao Cup ke paket tayangan sepakbola Inggrisnya. Artinya sederhana: Ketika Manchester United bermain di Piala Liga, siaran langsungnya juga tersedia di sana. Jadi, Anda tidak perlu berpindah-pindah penyedia layanan.

Untuk FA Cup dan FA Community Shield di Jerman, pilihannya hanya DAZN, yang memegang hak siar eksklusif. Setiap kali Manchester United berlaga di salah satu dari dua kompetisi tersebut, pertandingannya disiarkan langsung melalui streaming.

Pertandingan berikutnya
MUN

MUN

Premier League

25 Okt 2026

BOU

BOU

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Matheus Cunha of Manchester United Getty Images

Manchester United, informasi siaran sekilas: Laporan langsung SPOX

SPOX juga akan meliput sejumlah pertandingan United melalui laporan langsung berbasis teks. Jika tidak ingin melewatkan momen penting, silakan kunjungi laman kami. Tautan laporan langsung akan kami cantumkan sesaat sebelum sepak mula.

Manchester United, informasi siaran sekilas: Profil klub

Tahun berdiri1878
Gelar juara Liga Inggris20
Gelar juara FA Cup13
Gelar juara Champions League3
Pemain dengan penampilan terbanyakRyan Giggs (963 pertandingan resmi)

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