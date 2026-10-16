Manchester United adalah klub yang bahkan laga liga biasa pun bisa mendadak terasa seperti perhelatan besar: Old Trafford, lampu sorot, dan seketika semua orang ikut membicarakannya. Namun, siapa pun yang ingin mengikuti seluruh musim perlu memahami pembagian hak siar yang cukup rumit. Siaran sangat bergantung pada kompetisinya, jadi ada baiknya menyimak ringkasan berikut.

Manchester United, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan pertandingan Setan Merah secara langsung di televisi dan live streaming?

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Manchester United di Premier League, Carabao Cup, FA Cup, dan Community Shield: Siaran televisi dan live streaming

Di Jerman, siapa pun yang ingin menonton Premier League praktis akan langsung menuju Sky. Semua pertandingan disiarkan langsung di sana, baik sebagai tayangan pertandingan tersendiri maupun siaran gabungan, bergantung pada padatnya jadwal pada hari pertandingan. Seluruh laga Manchester United termasuk di dalamnya. Jika menonton lewat televisi bukan pilihan, pertandingan juga bisa diikuti melalui streaming di Sky Go atau WOW.

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Sejak musim 2025/26, Sky juga menambahkan Carabao Cup ke paket siaran sepakbola Inggrisnya. Sederhananya, ketika Manchester United bermain di Piala Liga, siaran langsungnya juga tersedia di sana. Jadi, Anda tidak perlu berpindah-pindah penyedia layanan.

Untuk FA Cup dan FA Community Shield, pilihan di Jerman hanya DAZN, yang memegang hak siar eksklusif. Setiap kali Manchester United bertanding di salah satu dari dua kompetisi tersebut, laganya disiarkan langsung melalui streaming.

Pertandingan berikutnya LEE Premier League 09.00 MUN

Temukan paket langganan DAZN yang sesuai: FA Cup, Community Shield, dan lainnya secara langsung

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Manchester United, semua informasi siaran sekilas: Laporan langsung SPOX

SPOX juga meliput sejumlah pertandingan United melalui laporan langsung berbasis teks. Jika tidak ingin melewatkan momen penting, silakan mampir. Daftar laporan langsung kami akan tersedia sesaat sebelum sepak mula.

Manchester United, semua informasi siaran sekilas: Profil klub