Manchester United adalah klub yang bahkan laga liga biasa pun bisa tiba-tiba terasa seperti perhelatan besar: Old Trafford, lampu sorot, dan seketika semua orang ikut membicarakannya. Namun, siapa pun yang ingin mengikuti seluruh musim perlu sedikit panduan untuk menelusuri rumitnya hak siar. Siarannya sangat bergantung pada kompetisi, jadi berikut gambaran singkatnya.

Manchester United, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan pertandingan Setan Merah secara langsung di TV dan live streaming?

Getty Images

Manchester United di Premier League, Carabao Cup, FA Cup, dan Community Shield: Siaran TV dan live streaming

Siapa pun yang ingin menonton Premier League di Jerman hampir pasti akan menuju Sky. Seluruh pertandingan disiarkan langsung di sana, baik sebagai tayangan pertandingan tunggal maupun siaran bergantian dari beberapa pertandingan, tergantung padatnya jadwal pada hari pertandingan. Semua laga Manchester United termasuk di dalamnya. Jika menonton lewat televisi bukan pilihan, pertandingan bisa disaksikan melalui streaming di Sky Go atau WOW.

Daftar sekarang: Premier League, DFB-Pokal, dan banyak lagi mulai 24,99 euro per bulan

Sejak musim 2025/26, Sky juga menambahkan Carabao Cup ke paket tayangan sepak bola Inggrisnya. Sederhananya, ketika Manchester United bermain di Piala Liga, siaran langsungnya juga tersedia di sana. Jadi, kalian tidak perlu berpindah-pindah penyedia layanan.

Untuk FA Cup dan FA Community Shield, penonton di Jerman harus mengakses DAZN, yang memegang hak siar eksklusif kedua kompetisi tersebut. Ketika Manchester United bermain di salah satunya, pertandingan mereka disiarkan langsung melalui streaming.

Pertandingan berikutnya CHE Premier League 08.30 MUN

Temukan paket langganan DAZN yang sesuai: FA Cup, Community Shield, dan lainnya secara langsung

Getty Images

Manchester United, semua informasi siaran sekilas: Live ticker dari SPOX

SPOX juga meliput pertandingan-pertandingan tertentu United melalui live ticker. Jika kalian tidak ingin melewatkan momen penting, langsung saja kunjungi laman tersebut. Kami akan mencantumkan live ticker kami sesaat sebelum sepak mula.

Manchester United, semua informasi siaran sekilas: Profil klub