Manchester United adalah klub yang bisa membuat pertandingan liga biasa sekalipun tiba-tiba terasa seperti ajang besar. Old Trafford, lampu stadion, dan seketika semua orang ikut membicarakannya. Namun, siapa pun yang ingin mengikuti sepanjang musim perlu sedikit panduan untuk menavigasi hak siar. Penayangannya sangat bergantung pada kompetisi, jadi simak ringkasan berikut.

Manchester United, sekilas informasi lengkap tentang siaran: Siapa yang menayangkan pertandingan Red Devils secara langsung di TV dan live streaming?

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Manchester United di Premier League, Carabao Cup, FA Cup, dan Community Shield: Siaran TV dan live streaming

Siapa pun yang ingin menonton Premier League di Jerman praktis akan langsung menuju Sky. Semua pertandingan disiarkan langsung di sana, baik secara tersendiri maupun dalam siaran gabungan, tergantung padatnya jadwal pertandingan. Seluruh pertandingan Manchester United termasuk di dalamnya. Jika menonton lewat televisi bukan pilihan, pertandingan juga bisa disaksikan secara streaming melalui Sky Go atau WOW.

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Sejak musim 2025/26, Sky juga menambahkan Carabao Cup ke dalam paket pertandingan Inggrisnya. Sederhananya, ketika Manchester United bermain di Piala Liga, siaran langsungnya juga tersedia di sana. Jadi, Anda tidak perlu berpindah-pindah penyedia layanan.

Untuk FA Cup dan FA Community Shield di Jerman, pilihannya adalah DAZN, pemegang hak siar eksklusif kedua kompetisi tersebut. Saat Manchester United bertanding di salah satunya, pertandingan mereka disiarkan langsung lewat streaming.

Pertandingan berikutnya COM Champions League 12.45 MUN

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Manchester United, sekilas informasi lengkap tentang siaran: Laporan langsung SPOX

SPOX juga meliput sejumlah pertandingan United melalui laporan langsung berbasis teks. Jika tidak ingin melewatkan momen penting, Anda bisa mengikutinya di sini. Kami akan mencantumkan tautan laporan langsung sesaat sebelum sepak mula.

Manchester United, sekilas informasi lengkap tentang siaran: Profil klub