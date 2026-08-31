Manchester United adalah klub yang membuat laga liga yang benar-benar biasa pun tiba-tiba bisa tampak seperti sebuah peristiwa besar - Old Trafford, lampu sorot, dan seketika semua orang ikut membicarakannya. Namun, jika kalian benar-benar ingin mengikuti musim ini secara penuh, kalian butuh sedikit keteraturan di tengah rimba hak siar. Tayangan sangat bergantung pada kompetisinya, jadi gambaran singkat berikut ini layak disimak.

Manchester United, semua informasi hak siar dalam sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan Setan Merah secara langsung di TV dan livestream?

Getty Images

Manchester United di Premier League, Carabao Cup, FA Cup, dan Community Shield di TV dan livestream

Siapa pun yang ingin menonton Premier League di Jerman, praktis otomatis akan berlabuh di Sky: di sana ada setiap pertandingan secara live, kadang sebagai laga tunggal, kadang dalam format konferensi, tergantung seberapa padat matchday-nya. Manchester United termasuk sepenuhnya di dalamnya. Dan jika televisi sedang bukan opsi, streaming bisa dilakukan lewat Sky Go atau lewat WOW.

Daftar sekarang Premier League, DFB-Pokal, dan banyak lagi mulai 24,99 euro/bulan

Sejak 2025/26, Sky juga telah memperluas paket Inggrisnya dengan menambahkan Carabao Cup. Artinya sederhana saja: jika Manchester United bermain di Piala Liga, kalian juga akan menemukan tayangannya di sana secara live - jadi kalian tidak perlu bolak-balik antara berbagai penyedia.

Untuk FA Cup dan FA Community Shield, di Jerman tidak ada jalan lain selain DAZN, karena di sanalah hak eksklusifnya berada. Begitu Manchester United harus bermain di salah satu dari dua kompetisi tersebut, pertandingan akan tayang live melalui stream di sana.

Temukan paket langganan DAZN yang tepat FA Cup, Community Shield & lainnya live

Getty Images

Manchester United, semua informasi hak siar dalam sekilas: Liveticker dari SPOX

SPOX juga mengawal pertandingan-pertandingan pilihan United, yakni lewat liveticker. Jika kalian tidak ingin melewatkan aksi penting apa pun, langsung saja mampir. Di sini kami akan mencantumkan ticker kami sesaat sebelum kick-off.

Manchester United, semua informasi hak siar dalam sekilas: Profil singkat klub