Manchester United sedang mempersiapkan tawaran untuk pemain asal Portugal yang dihargai 93 juta euro

Manchester United sedang mempersiapkan tawaran awal untuk Mateus Fernandes, demikian dilaporkan Sky Sports. Gelandang West Ham United ini dianggap sebagai prioritas utama bagi The Red Devils.

Fernandes pindah dari Southampton ke West Ham musim panas lalu dengan biaya sekitar 44 juta euro, di mana pemain jebolan akademi Sporting Portugal ini menjadi salah satu sorotan positif di tengah musim yang suram.

Klub London tersebut terdegradasi dari Liga Premier pada hari pertandingan terakhir musim lalu dan menyadari bahwa Fernandes yang berusia 21 tahun akan menjadi topikhangat di bursa transfer.

Namun, West Ham tidak terburu-buru untuk melepas Fernandes. Gelandang tengah ini terikat kontrak hingga pertengahan 2030 dengan klub tersebut, yang telah menetapkan harga jual sebesar 80 juta pound (92,7 juta euro).

Namun, kecil kemungkinan Manchester United bersedia mengeluarkan dana sebesar itu untuk pemain yang baru sekali membela timnas Portugal ini, yang tidak masuk dalam skuad Piala Dunia yang dipimpin pelatih Roberto Martínez.

Manchester United berharap kedua klub dapat mencapai kesepakatan, meskipun sejauh ini belum jelas sejauh mana West Ham bersedia melakukannya. Transfermarkt memperkirakan nilai Fernandes sebesar 50 juta euro.

Manchester United baru-baru ini telah memperkuat skuadnya secara tidak resmi dengan gelandang tengah lain: Éderson. Pemain yang saat ini masih membela Atalanta ini dipanggil untuk membela Brasil setelah cedera yang dialami Wesley França, sehingga ia baru akan menandatangani kontrak di Old Trafford setelah Piala Dunia.