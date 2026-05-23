Manchester United rela merogoh kocek dalam-dalam dan telah berhasil mendatangkan calon pengganti Casemiro

Manchester United hampir pasti akan mendatangkan Éderson. Hal itu dilaporkan oleh jurnalis transfer yang biasanya dapat diandalkan, Matteo Moretto dari Marca. Gelandang tengah berusia 26 tahun itu akan bergabung dari Atalanta dan dianggap sebagai calon pengganti Casemiro di Old Trafford.

“Éderson ke Manchester United,” tulis Moretto pada Sabtu di X. “Kedua klub telah mencapai kesepakatan lisan dan sang pemain juga telah menyetujui kontraknya.”

Menurut jurnalis tersebut, kini tinggal menyelesaikan detail-detail terakhir. Dalam beberapa hari ke depan, kedua klub berharap dapat mencapai kesepakatan final.

Moretto tidak menyebutkan apa pun mengenai biaya transfer. Media Inggris menulis tentang angka antara 45 hingga 50 juta euro. Transfermarkt memperkirakan nilai pasar Éderson, yang masih memiliki kontrak satu tahun, saat ini sebesar 40 juta euro.

Éderson, yang telah tampil dalam tiga pertandingan internasional untuk Brasil, pernah bermain untuk berbagai klub Brasil sebelum bergabung dengan Atalanta melalui Salernitana pada 2022. Untuk klub asal Bergamo tersebut, ia telah tampil dalam 180 pertandingan resmi, di mana pemain berkaki kanan ini mencetak 16 gol dan 6 assist.

Setahun yang lalu, Éderson juga dikaitkan dengan Manchester United. Real Madrid, Manchester City, Atlético Madrid, dan Juventus juga dikabarkan tertarik saat itu, namun transfer tersebut tidak terwujud.

Kini, transfer tersebut akhirnya akan terjadi. Di Manchester United, Éderson diharapkan dapat menggantikan rekan senegaranya, Casemiro, yang akan hengkang secara gratis pada musim panas ini setelah empat tahun berkarier di sana.