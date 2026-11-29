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Bagi Mauricio Pochettino, dua pertandingan pertamanya di Liga Primer sebagai pelatih Manchester United menjadi kejutan yang menyakitkan: dua laga, tanpa mencetak gol dan kebobolan delapan kali, setelah kalah telak 4-0 dari Liverpool di Anfield pekan lalu dan 0-4 dari Brentford di Old Trafford kemarin. Brentford pun menang di stadion Setan Merah untuk pertama kalinya dalam 89 tahun. Di antara dua kekalahan telak di liga itu, United bermain imbang 2-2 melawan Sporting Lisbona di Liga Champions.

Para pendukung Manchester United murka dan mencemooh tim dengan keras kemarin, sementara ancaman degradasi kian nyata.

Setelah pertandingan kemarin, Pochettino menganalisis situasi tersebut dengan mengatakan: “Ini masa yang sulit. Mungkin Anda akan bertanya apakah ini lebih sulit daripada yang saya perkirakan. Jawaban saya, ya. Kami tidak pernah memperkirakan hasil seperti ini. Kami harus menerima kenyataan yang kami hadapi. Memang, kami Manchester United, tetapi kami tidak bisa menang hanya bermodalkan lambang dan sejarah. Kami harus mampu mengimbangi lawan dalam segala aspek dan, untuk meraih kemenangan, kami harus tampil lebih baik daripada mereka. Ini hasil yang amat menyakitkan.”

Pelatih asal Argentina itu, yang meninggalkan kursi pelatih tim nasional Amerika Serikat untuk bergabung dengan Manchester United, menambahkan: “Kami harus mengambil pelajaran dari rasa sakit ini dan berusaha membangkitkan semangat para pemain. Kalah dua kali dengan skor 4-0 jelas bukan pertanda baik. Sulit untuk tetap berpikir positif. Saya sangat kecewa. Pada saat yang sama, saya juga merasa sangat getir melihat para pemain saya. Kami memahami para pendukung, tetapi kami harus sungguh-sungguh peduli dengan situasi ini. Kami harus tetap bersatu dan kompak. Yang terpenting sekarang adalah mencurahkan seluruh energi kami untuk memperbaiki situasi. Kami merasakan beratnya keadaan ini dan tanggung jawab yang menyertainya.”