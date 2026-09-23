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Manchester United, pemecatan Amorim "hanya" menelan biaya 9,5 juta berkat kesepakatan dengan Milan

AC Milan

Manchester United, diskon biaya pesangon untuk Amorim berkat kesepakatan dengan Milan: 9,5 juta alih-alih 19,4 juta

Manchester United mempresentasikan hasil keuangan tahunan mereka dan mengungkapkan bahwa pemecatan Ruben Amorim beserta seluruh stafnya menelan biaya 9,5 juta euro. Pelatih AC Milan saat ini itu datang ke kursi pelatih klub Manchester tersebut pada November 2024 dan kemudian dipecat pada Januari 2026. Kompensasi awalnya ditetapkan sebesar 19,4 juta euro, tetapi dalam kontrak pelatih asal Portugal itu terdapat klausul yang mengatur pengurangan jumlah tersebut jika ia menemukan tim baru, sesuatu yang terjadi pada musim panas ini berkat kesepakatan dengan Gerry Cardinale.

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