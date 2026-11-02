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Manchester United mengirim pemandu bakat untuk memantau empat pemain Borussia Dortmund, Jobe Bellingham, Serhou Guirassy, Felix Nmecha, dan Daniel Svensson, dalam laga Bundesliga melawan Bayern Munich pada Sabtu. Raksasa Liga Primer Inggris itu mengamati para pemain tim tamu dengan saksama di Allianz Arena sembari menilai calon target transfer menjelang 2027.

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Raksasa Inggris pantau empat pemain tim tamu

Menurut TEAMtalk, petugas perekrutan United berada di Bavaria untuk mengevaluasi Bellingham, Guirassy, Nmecha, dan Svensson menjelang bursa transfer musim dingin. Tiga nama pertama merupakan target jangka panjang yang telah dipantau sepanjang musim ini, sementara bek kiri tersebut baru-baru ini masuk daftar incaran mereka. Keempat pemain yang dipantau itu membantu Dortmund meraih hasil imbang penting 2-2 yang membuat mereka tetap memiliki poin sama dengan Bayern dalam persaingan gelar juara.

Tiga target utama bernilai tinggi

Bellingham, Guirassy, dan Nmecha sama-sama tampil sebagai starter dalam laga Sabtu dan berperan penting membantu tim tamu meraih hasil imbang. Laporan itu menyebut para pengambil keputusan di Old Trafford memandang Guirassy sebagai opsi yang sangat menarik untuk rencana jangka panjang mereka di posisi penyerang tengah. Mereka meyakini pemain berpengalaman timnas Guinea itu memiliki ketajaman yang dibutuhkan untuk memperkuat lini depan.

Namun, media tersebut mencatat bahwa meyakinkan Dortmund untuk melepas pencetak gol produktif mereka dinilai sangat sulit dan kecil kemungkinannya pada tahap ini. Hambatan finansial dan olahraga yang sama juga berlaku bagi duet gelandang Bellingham dan Nmecha. Jajaran petinggi Manchester United sepenuhnya menyadari bahwa keduanya memiliki harga transfer tinggi, sehingga kesepakatan apa pun akan sulit dituntaskan.

Bek sayap Swedia muncul sebagai alternatif

Selain tiga nama yang sudah lama diincar itu, United dikabarkan telah melakukan penelusuran mendalam terhadap latar belakang bek berusia 24 tahun, Svensson, selama beberapa bulan terakhir seiring upaya mereka memperkuat sisi kiri lini belakang. Memperkuat area tersebut tetap menjadi prioritas klub setelah mereka gagal merekrut bek sayap Newcastle United, Lewis Hall, pada musim panas.

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Meski Hall masih sangat diminati di Old Trafford, keputusannya baru-baru ini untuk menandatangani kontrak baru di St James' Park membuat staf perekrutan harus mencari opsi lain di seluruh Eropa. Meski begitu, sumber internal mengindikasikan bahwa sekalipun Svensson terus dipantau secara saksama, pendekatan resmi terhadap pemain timnas Swedia itu lebih mungkin dilakukan musim panas mendatang ketimbang pada Januari.

Persaingan ketat di Eropa menanti klub peminat

United kini harus memutuskan apakah akan mengejar target bek kiri lain pada bursa transfer musim dingin atau menunggu hingga akhir musim untuk bergerak mendatangkan Svensson. Situasinya semakin rumit karena temuan menunjukkan bahwa hampir setiap klub besar Eropa mengirim perwakilan untuk menyaksikan pertandingan Sabtu di Munich tersebut. Rival domestik Arsenal, Manchester City, Liverpool, Chelsea, dan Tottenham Hotspur semuanya mengirim pemandu bakat, sehingga persaingan untuk mendapatkan pemain-pemain incaran dari Dortmund akan berlangsung ketat.