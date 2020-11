Dikartu Merah, Mantan Bintang Manchester United Nani Menangis

Mantan winger yang kini membela klub Amerika Serikat, , Nani (33 tahun), sesenggukan seraya menyeka air mata dengan jersey-nya selepas dikartu merah wasit Ramy Touchan.

Terkini, Orlando City sukses mengalahkan dengan skor 2-1 pada pekan ke-22 MLS 2020 Wilayah Timur di Stadion Exploria, Kamis (5/11).

Gol kemenangan Orlando masing-masing dicetak oleh Christopher Mueller (27’) dan Beji Michel (84’). Sementara gol balasan Columbus diciptakan oleh Harrison Afful (56’).

Nani, yang tampil sebagai starter, sebetulnya melancarkan tekel bersih kepada gelandang Columbus, Artur, pada awal babak kedua.

Wasit meniup peluit dan menganggapnya sebagai pelanggaran yang disusul kartu kuning untuk Nani. Nama terakhir hanya tercengang sembari meyakinkan wasit bahwa dia memenangkan bola pada tekelnya.

Belum cukup yakin dengan keputusan kartu kuning, sang pengadil menuju monitor di pinggir lapangan guna meninjau VAR dan ia kembali untuk meningkatkan hukuman Nani menjadi kartu merah.

Para pemain Orlando City dibuat marah dengan keputusan tersebut. Nani, yang mengetahui dirinya diusir wasit, hanya berlutut tidak percaya dan kemudian berjalan meninggalkan lapangan dengan tangisan.

