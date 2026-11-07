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Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Manchester United mulai mengurangi minat terhadap Eddie Howe seiring munculnya pelatih Bundesliga yang tak terduga sebagai kandidat mengejutkan untuk menggantikan Michael Carrick

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Pencarian manajer Manchester United memasuki babak baru setelah para petinggi klub dikabarkan mengalihkan perhatian ke Bundesliga untuk mencari calon pengganti Michael Carrick. Eddie Howe sempat dianggap sebagai kandidat utama untuk kursi manajer di Old Trafford, tetapi jajaran petinggi yang dipimpin INEOS kini diyakini tengah menjajaki opsi-opsi yang lebih tidak konvensional di Jerman.

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Keraguan terhadap Howe muncul di tengah kabar ketertarikan pada Hoeness

Carrick masih berada di bawah sorotan tajam setelah awal yang buruk di kompetisi domestik. Pelatih United saat ini tetap bertahan setelah pembicaraan krisis menyusul kekalahan telak 3-0 di kandang dari Bournemouth, meski kebangkitan pada saat yang tepat di Liga Champions melawan Roma sempat meredakan tekanan.

Sejumlah pelatih ternama disebut-sebut sebagai calon pengganti, termasuk Antonio Conte, Julian Nagelsmann, dan mantan pelatih Newcastle Eddie Howe. Namun, menurut The Independent, jajaran petinggi Old Trafford belum yakin terhadap Howe dan mengalihkan perhatian mereka kepada pelatih Stuttgart yang sangat dihormati, Sebastian Hoeness.

United menginginkan solusi permanen

Jajaran direksi United ingin memutus siklus yang sudah akrab terjadi di Old Trafford. Jika pada akhirnya mereka memecat Carrick, direktur sepakbola Jason Wilcox dan kepala eksekutif Omar Berrada bertekad menunjuk pelatih permanen, bukan kembali mengandalkan solusi sementara, menurut Sky Sports.

Penunjukan jangka pendek berulang kali terjadi di Manchester, dengan Ole Gunnar Solskjaer dan Ralf Rangnick sebelumnya ditunjuk untuk mengisi kekosongan. Carrick sendiri bertugas sebagai pelatih sementara pada paruh kedua musim sebelumnya sebelum mengambil alih kendali. Langkah untuk mendatangkan Hoeness akan sejalan dengan strategi klub yang lebih luas, seperti ketika mereka mendatangkan Ruben Amorim dengan membidik pelatih yang tengah menanjak dan berhasil membangkitkan tim yang kesulitan.

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Nama Hoeness menanjak, Carrick berjuang mempertahankan posisinya

Reputasi Hoeness sebagai pelatih melesat di Jerman dalam beberapa tahun terakhir. Sejak mengambil alih Stuttgart yang terancam degradasi pada 2023, pelatih berusia 44 tahun itu membawa perubahan luar biasa, mengantar timnya lolos ke Liga Champions dan meraih gelar DFB-Pokal.

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Sementara INEOS mengevaluasi opsi jangka panjang, Carrick berjuang menyelamatkan posisinya dan yakin kemenangan di kompetisi Eropa baru-baru ini dapat menjadi titik awal perubahan. "Malam itu sendiri sungguh luar biasa," jelas Carrick setelah kemenangan atas Roma. "Itu malam yang baik bagi kami semua, tetapi kami belum mencapai apa pun. Ini satu momen yang perlu kami manfaatkan untuk melangkah maju."

Carrick juga menyoroti periode-periode permainan yang positif saat melawan Chelsea sebagai bukti adanya kemajuan. "Saat menonton ulang pertandingan itu, babak pertama tidak terlalu buruk," tambahnya. "Kami menunjukkan tanda-tanda peningkatan, tak diragukan lagi, dan kami perlu melanjutkannya."

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Ujian penting melawan Villa menanti

United kembali berlaga di Liga Primer pada Minggu melawan Aston Villa dalam pertandingan yang bisa menentukan nasib Carrick. Hasil positif akan memberi sang pelatih waktu yang sangat dibutuhkan sekaligus menjadi pijakan untuk melanjutkan momentum mereka di kompetisi Eropa. Sebaliknya, kekalahan lain di kompetisi domestik bisa mendorong jajaran direksi mengambil tindakan, yang berpotensi mempercepat upaya mereka mendatangkan Hoeness untuk memulai era baru di Old Trafford.

Ditulis olehMuhammad Zaki

Jurnalis GOAL ID

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.

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