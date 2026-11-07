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Pencarian manajer Manchester United memasuki babak baru setelah para petinggi klub dikabarkan mengalihkan perhatian ke Bundesliga untuk mencari calon pengganti Michael Carrick. Eddie Howe sempat dianggap sebagai kandidat utama untuk kursi manajer di Old Trafford, tetapi jajaran petinggi yang dipimpin INEOS kini diyakini tengah menjajaki opsi-opsi yang lebih tidak konvensional di Jerman.

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Keraguan terhadap Howe muncul di tengah kabar ketertarikan pada Hoeness

Carrick masih berada di bawah sorotan tajam setelah awal yang buruk di kompetisi domestik. Pelatih United saat ini tetap bertahan setelah pembicaraan krisis menyusul kekalahan telak 3-0 di kandang dari Bournemouth, meski kebangkitan pada saat yang tepat di Liga Champions melawan Roma sempat meredakan tekanan.

Sejumlah pelatih ternama disebut-sebut sebagai calon pengganti, termasuk Antonio Conte, Julian Nagelsmann, dan mantan pelatih Newcastle Eddie Howe. Namun, menurut The Independent, jajaran petinggi Old Trafford belum yakin terhadap Howe dan mengalihkan perhatian mereka kepada pelatih Stuttgart yang sangat dihormati, Sebastian Hoeness.

United menginginkan solusi permanen

Jajaran direksi United ingin memutus siklus yang sudah akrab terjadi di Old Trafford. Jika pada akhirnya mereka memecat Carrick, direktur sepakbola Jason Wilcox dan kepala eksekutif Omar Berrada bertekad menunjuk pelatih permanen, bukan kembali mengandalkan solusi sementara, menurut Sky Sports.

Penunjukan jangka pendek berulang kali terjadi di Manchester, dengan Ole Gunnar Solskjaer dan Ralf Rangnick sebelumnya ditunjuk untuk mengisi kekosongan. Carrick sendiri bertugas sebagai pelatih sementara pada paruh kedua musim sebelumnya sebelum mengambil alih kendali. Langkah untuk mendatangkan Hoeness akan sejalan dengan strategi klub yang lebih luas, seperti ketika mereka mendatangkan Ruben Amorim dengan membidik pelatih yang tengah menanjak dan berhasil membangkitkan tim yang kesulitan.

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Nama Hoeness menanjak, Carrick berjuang mempertahankan posisinya

Reputasi Hoeness sebagai pelatih melesat di Jerman dalam beberapa tahun terakhir. Sejak mengambil alih Stuttgart yang terancam degradasi pada 2023, pelatih berusia 44 tahun itu membawa perubahan luar biasa, mengantar timnya lolos ke Liga Champions dan meraih gelar DFB-Pokal.

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Sementara INEOS mengevaluasi opsi jangka panjang, Carrick berjuang menyelamatkan posisinya dan yakin kemenangan di kompetisi Eropa baru-baru ini dapat menjadi titik awal perubahan. "Malam itu sendiri sungguh luar biasa," jelas Carrick setelah kemenangan atas Roma. "Itu malam yang baik bagi kami semua, tetapi kami belum mencapai apa pun. Ini satu momen yang perlu kami manfaatkan untuk melangkah maju."

Carrick juga menyoroti periode-periode permainan yang positif saat melawan Chelsea sebagai bukti adanya kemajuan. "Saat menonton ulang pertandingan itu, babak pertama tidak terlalu buruk," tambahnya. "Kami menunjukkan tanda-tanda peningkatan, tak diragukan lagi, dan kami perlu melanjutkannya."

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Ujian penting melawan Villa menanti

United kembali berlaga di Liga Primer pada Minggu melawan Aston Villa dalam pertandingan yang bisa menentukan nasib Carrick. Hasil positif akan memberi sang pelatih waktu yang sangat dibutuhkan sekaligus menjadi pijakan untuk melanjutkan momentum mereka di kompetisi Eropa. Sebaliknya, kekalahan lain di kompetisi domestik bisa mendorong jajaran direksi mengambil tindakan, yang berpotensi mempercepat upaya mereka mendatangkan Hoeness untuk memulai era baru di Old Trafford.