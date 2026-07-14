Youri Tielemans kini resmi menjadi pemain Manchester United. Pemain Belgia berpengalaman (29) ini pindah dari Aston Villa ke Old Trafford dengan nilai transfer sekitar 41 juta euro, sesuai dengan klausul pelepasan yang tercantum dalam kontraknya.

Manchester United telah lama mencapai kesepakatan dengan Atalanta mengenai transfer Éderson, namun transfer tersebut gagal setelah pemain asal Brasil itu menjalani pemeriksaan medis. Atas hal itu, Man United pun beralih target.

Klub tersebut kemudian mengarahkan perhatiannya pada Tielemans, yang baru saja menampilkan performa luar biasa di Piala Dunia bersama De Rode Duivels. Dalam sesi pemanasan menjelang pertandingan perempat final melawan Spanyol, gelandang pengatur serangan ini harus absen karena cedera.

Rasa kecewa itu kini tampaknya (sebagian besar) telah sirna bagi pemain berkaki kanan asal Sint-Pieters-Leeuw ini. “Sulit untuk menggambarkan betapa bangganya saya bisa bergabung dengan Manchester United,” katanya melalui saluran resmi klub.

“Menandatangani kontrak dengan klub yang begitu istimewa terasa luar biasa; ini adalah puncak dari dedikasi bertahun-tahun sejak pertama kali saya jatuh cinta pada sepak bola.”

“Saya beruntung bisa merasakan kesuksesan dalam olahraga ini, dan hal itu justru semakin memperkuat tekad saya untuk meraih lebih banyak lagi.”

"Ambisi semua orang di dalam klub ini sangat jelas; kami semua bertekad untuk bersaing memperebutkan trofi-trofi terbesar dalam beberapa tahun ke depan," kata Tielemans.

Direktur Teknis Jason Wilcox sangat senang dengan kedatangan Tielemans. “Selama tujuh tahun terakhir, Youri secara konsisten menjadi salah satu gelandang terbaik di Liga Premier.”

“Dia memiliki semua kualitas teknis, serta ambisi dan mentalitas, untuk sukses di Manchester United. Youri dikenal karena konsistensinya yang luar biasa dan akan semakin memperkuat skuad kami dengan ketenangan, kreativitas, dan kepemimpinan.”

"Kami sangat senang dapat menyambut pemain dengan pengaruh dan pengalamannya, baik di lapangan maupun di ruang ganti, saat kami terus membangun tim yang siap bersaing untuk meraih gelar-gelar terbesar," kata Wilcox.

Tielemans merupakan rekrutan ketiga Manchester United pada bursa transfer musim panas ini. Karl Darlow bergabung secara gratis dari Leeds United dan akan bertindak sebagai kiper ketiga, sementara Andrey Santos yang dibeli dari Chelsea diharapkan memberikan opsi tambahan di lini tengah.



