Manchester United menunjukkan minat pada target impian mereka dan tidak gentar dengan harga yang diminta sebesar 100 juta

Manchester United telah secara resmi menunjukkan minatnya pada Mateus Fernandes, menurut Fabrizio Romano. Klub raksasa Inggris tersebut telah menghubungi pihak-pihak yang mewakili gelandang berusia 21 tahun itu untuk membahas kemungkinan transfer pada musim panas mendatang. West Ham United pun langsung menyampaikan persyaratannya.

Menurut Romano, klub asal London tersebut telah menetapkan harga jual sebesar 85 juta poundsterling (sekitar 100 juta euro) untuk Fernandes. Jumlah tersebut telah disepakati secara tertulis dalam pertemuan antara West Ham dan perwakilan gelandang asal Portugal tersebut.

Minat terhadap Fernandes meningkat pesat. Romano menyebutkan adanya minat dari Inggris dan kompetisi Eropa lainnya, namun menyebut Manchester United sebagai kandidat paling konkret saat ini.

Pembicaraan antara Manchester United dan pihak Fernandes telah dimulai. Menurut Romano, pembicaraan tersebut mencakup baik nilai transfer maupun syarat-syarat pribadi sang pemain.

Minat ini tidak muncul begitu saja. Fernandes berhasil membuat kesan yang baik meskipun West Ham terdegradasi dan dianggap sebagai salah satu gelandang paling menjanjikan di generasinya.

Manchester United menganggap Fernandes sebagai pengganti ideal Casemiro, yang akan meninggalkan klub tanpa biaya transfer. "Fernandes pasti akan hengkang dari West Ham, karena dia bukanlah pemain untuk Championship," kata Romano.