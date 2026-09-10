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Siep Engelen

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Manchester United menjalani malam tanpa kesulitan dan meraih kemenangan telak atas debutan Liga Champions

Manchester United vs Sabah FK
Manchester United
Sabah FK
Champions League

Manchester United memulai musim Liga Champions dengan kemenangan meyakinkan. Di Old Trafford, tim asuhan manajer Michael Carrick itu terlalu tangguh untuk FK Sabah, yang disapu bersih dengan skor 4-0.

Manchester United sempat memulai laga dengan tersendat, tetapi kebuntuan pecah setelah hampir setengah jam. Umpan silang Patrick Dorgu disambar dengan sigap di tiang dekat oleh Matheus Cunha: 1-0. Meski begitu, tim tuan rumah harus tetap waspada karena Sabah juga beberapa kali melancarkan ancaman berbahaya. Joy-Lance Mickels, misalnya, nyaris mencetak gol penyeimbang lewat sundulan.

Namun, United sepenuhnya menguasai pertandingan bahkan sebelum jeda. Youri Tielemans mencatat assist pertamanya untuk klub barunya dengan menyiapkan bola dari putaran badan untuk Bruno Fernandes. Sang kapten dengan tenang menuntaskannya menjadi gol: 2-0.

Belum berhenti di situ. Sesaat sebelum turun minum, Benjamin Sesko bahkan membawa skor menjadi 3-0. Ia dibebaskan Bryan Mbeumo berhadapan satu lawan satu dengan kiper, melewatinya, lalu mendorong bola ke gawang kosong.

Dengan demikian, tidak ada masalah sama sekali bagi wakil Inggris itu, yang pada babak kedua justru tidak benar-benar menginjak gas. Pemain pengganti Joshua Zirkzee tetap mampu menghidupkan permainan, dan itu berujung pada gol keempat pada menit ke-68.

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
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Manchester City
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Sabah FK
SAB

Pemain asal Belanda itu melepaskan bola dengan tumitnya ke arah gawang, setelah itu kiper Stas Pokatilov benar-benar kehilangan orientasi. Bola pun tertinggal di depan garis gawang, yang memberi Lisandro Martínez kesempatan untuk memberikan sentuhan terakhir.

Pada fase akhir laga, nyaris tidak ada lagi yang terjadi. United tampak sudah cukup puas dengan keunggulan 4-0, sementara Sabah tidak mampu mengubah skor. Orphe Mbina sempat sangat dekat dengan gol hiburan, tetapi sundulannya tipis melambung di atas mistar.

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