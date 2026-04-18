Manchester United meningkatkan tekanan terhadap Liam Rosenior di tengah performa Chelsea yang kurang memuaskan

Manchester United telah melakukan langkah yang sangat baik untuk merebut posisi ketiga di Liga Premier dan tiket Liga Champions. Manajer Michael Carrick melihat timnya bermain solid dan menang 0-1 atas Chelsea yang sedang terpuruk, di mana kritik terhadap Liam Rosenior semakin meningkat.

Chelsea memulai pertandingan dengan agresif dan menuntut penalti saat Cole Palmer terjatuh di kotak penalti. Namun, penalti tidak diberikan. Kesialan berlanjut saat Estêvão membentur tiang gawang dan Enzo Fernández, yang baru saja kembali ke skuad, melengkungkan bola tepat di samping tiang.

Di menit-menit akhir babak pertama, gol Liam Delap dianulir karena offside. Justru Manchester United yang berani memimpin. Bruno Fernandes mencatatkan assist ke-18-nya musim ini dan Matheus Cunha mencetak gol, disambut sorak-sorai para pendukung yang ikut serta di tribun tamu.

Rekor assist terbanyak (20) dalam satu musim dipegang oleh Kevin De Bruyne dan Thierry Henry. Fernandes pun memiliki peluang untuk menggeser nama-nama besar dari masa lalu di Premier League.

Chelsea tertinggal 0-1 saat jeda, dan sepuluh menit setelah babak kedua dimulai, sundulan Delap membentur mistar gawang. Di pertengahan babak kedua, sundulan Wesley Fofana juga membentur mistar gawang. Tim London itu memang berusaha, tetapi pada fase musim ini, sepertinya sangat sedikit yang berhasil bagi Chelsea, di mana Jorrel Hato bermain sebagai bek tengah.

Moisés Caicedo melihat tendangan kerasnya dari jarak jauh meleset tipis di samping tiang gawang pada menit ke-84. Beberapa pergantian pemain dilakukan di kedua tim, termasuk penampilan singkat Joshua Zirkzee sebagai pengganti di Manchester United, yang mempertahankan keunggulan tipisnya.

Chelsea tidak bisa menghindari kekalahan keempat berturut-turut di liga, disertai sorakan dan siulan penonton setelah peluit akhir dibunyikan. Banyak penggemar tim peringkat keenam di Premier League ini sudah benar-benar muak dengan Rosenior yang ditunjuk pada Januari lalu.