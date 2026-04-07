Manchester United mengumumkan kabar besar mengenai masa depan Harry Maguire

Harry Maguire memperpanjang kontraknya selama satu tahun lagi bersama Manchester United. Klub asal Inggris itu mengumumkan pada Selasa pagi bahwa bek berusia 33 tahun tersebut telah menandatangani kontrak baru.

Kontrak Maguire sebelumnya akan berakhir setelah musim ini. Kini ia terikat hingga pertengahan 2027, dengan opsi perpanjangan satu musim lagi.

Melalui situs web resmi Manchester United, Maguire menanggapi perpanjangan kontraknya. “Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk mewakili Manchester United. Ini adalah tanggung jawab yang membuat saya dan keluarga saya bangga setiap hari.”

“Saya sangat senang bisa memperpanjang masa bakti saya di klub yang luar biasa ini setidaknya hingga delapan musim dan bisa terus bermain untuk para pendukung kami yang luar biasa guna menciptakan lebih banyak momen fantastis bersama,” kata pemain yang telah 66 kali membela timnas Inggris ini.

Maguire menantikan musim mendatang. “Anda bisa merasakan ambisi dan potensi skuad yang menjanjikan ini. Tekad di seluruh klub untuk bersaing memperebutkan gelar besar terlihat jelas bagi semua orang, dan saya sangat yakin bahwa momen-momen terbaik kita bersama masih ada di depan.”

Manchester United mendatangkan Maguire dari Leicester City pada 2019 dengan biaya lebih dari 87 juta euro. Kini, ia telah tampil dalam 266 pertandingan resmi.

Maguire memenangkan Piala FA dan Piala Liga bersama Manchester United. Namun, ia juga mengalami masa-masa sulit dalam beberapa tahun terakhir.