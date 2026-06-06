Manchester United mengeluarkan puluhan juta poundsterling dan berhasil mendatangkan pemain baru pertamanya di bursa transfer musim panas

Manchester United kini benar-benar telah resmi mendatangkan Éderson, dan Fabrizio Romano mengumumkannya dengan meriah pada Sabtu sore. Klub tersebut membayar 45 juta euro untuk jasanya.

Marca dan Nicolo Schira telah menulis beberapa hari lalu bahwa kesepakatan tersebut telah rampung, namun kini pakar bursa transfer Italia itu juga mengonfirmasi hal tersebut.

Jadi, Manchester United membayar 45 juta euro kepada Atalanta. Gelandang ini menandatangani kontrak hingga pertengahan 2031 dan akan mengantongi lima juta euro per tahun di Inggris.

Éderson, yang telah tampil dalam tiga pertandingan internasional untuk Brasil, pernah bermain untuk berbagai klub Brasil sebelum bergabung dengan Atalanta melalui Salernitana pada 2022. Untuk klub asal Bergamo tersebut, ia telah tampil dalam 180 pertandingan resmi, di mana pemain berkaki kanan ini mencetak 16 gol dan 6 assist.

Setahun yang lalu, Éderson juga dikaitkan dengan Manchester United. Real Madrid, Manchester City, Atlético Madrid, dan Juventus juga dikabarkan tertarik saat itu, namun transfer tersebut tidak terwujud.

Kini, transfer tersebut akhirnya akan terjadi. Di Manchester United, Éderson diharapkan dapat menggantikan rekan senegaranya, Casemiro, yang akan hengkang secara gratis pada musim panas ini setelah empat tahun berkarier di sana.



