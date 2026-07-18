Manchester United mengejutkan Rashford dengan keputusan yang mengejutkan

Manchester United memanggil pemain sayapnya, Marcus Rashford, untuk mengikuti masa persiapan musim baru, sebuah langkah yang mungkin menjadi pertanda bahwa ia akan tetap bersama tim dan tidak hengkang selama bursa transfer musim panas.

Barcelona sebelumnya berhasil meminjam Rashford pada musim lalu, di mana ia tampil dalam 49 pertandingan, mencetak 14 gol, dan memberikan 14 assist.

"Surat Kabar Sport" melaporkan bahwa Barcelona sempat mempertimbangkan untuk mengaktifkan opsi pembelian Rashford, yang nilainya mencapai 30 juta euro, namun klub tersebut memilih untuk menunggu, sebelum akhirnya mengubah rencananya dengan mendatangkan Anthony Gordon.

Rashford menyadari bahwa kariernya bersama Barcelona telah berakhir, dan setelah menjalani pertandingan perebutan tempat ketiga dan keempat di Piala Dunia melawan Prancis, ia akan mulai menentukan masa depan karier sepak bolanya.

Menurut pakar bursa transfer, Fabrizio Romano, Manchester United telah memutuskan untuk memanggil kembali sang pemain guna mengikuti masa pramusim di bawah asuhan pelatih Michael Carrick, yang ingin mengevaluasi kemungkinan mempertahankannya.

Rashford sebelumnya telah meninggalkan Manchester United akibat perselisihannya dengan mantan pelatih Ruben Amorim, namun kepergiannya tersebut tidak bersifat permanen, terutama karena kontraknya dengan klub masih berlaku hingga musim panas 2028.

Masa depan sang pemain diperkirakan akan diputuskan setelah masa pramusim untuk musim baru berakhir, dengan Rashford sendiri turut berperan dalam pengambilan keputusan akhir.

Di sisi lain, Manchester United mempertahankan sikap yang jelas, yaitu tidak mengizinkan pemain tersebut dipinjamkan lagi, karena klub hanya akan menyetujui kepergiannya melalui transfer permanen.