Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Manchester United mengejutkan Rashford dengan keputusan yang mengejutkan

Transfers
M. Rashford
Premier League
Barcelona
Manchester United
Inggris

Manchester United memanggil pemain sayapnya, Marcus Rashford, untuk mengikuti masa persiapan musim baru, sebuah langkah yang mungkin menjadi pertanda bahwa ia akan tetap bersama tim dan tidak hengkang selama bursa transfer musim panas.

Barcelona sebelumnya berhasil meminjam Rashford pada musim lalu, di mana ia tampil dalam 49 pertandingan, mencetak 14 gol, dan memberikan 14 assist.

"Surat Kabar Sport" melaporkan bahwa Barcelona sempat mempertimbangkan untuk mengaktifkan opsi pembelian Rashford, yang nilainya mencapai 30 juta euro, namun klub tersebut memilih untuk menunggu, sebelum akhirnya mengubah rencananya dengan mendatangkan Anthony Gordon.

Rashford menyadari bahwa kariernya bersama Barcelona telah berakhir, dan setelah menjalani pertandingan perebutan tempat ketiga dan keempat di Piala Dunia melawan Prancis, ia akan mulai menentukan masa depan karier sepak bolanya.

Menurut pakar bursa transfer, Fabrizio Romano, Manchester United telah memutuskan untuk memanggil kembali sang pemain guna mengikuti masa pramusim di bawah asuhan pelatih Michael Carrick, yang ingin mengevaluasi kemungkinan mempertahankannya.

Club Friendlies
Barcelona crest
Barcelona
BAR
CE Europa crest
CE Europa
CEE
Club Friendlies
Rosenborg crest
Rosenborg
RBK
Manchester United crest
Manchester United
MUN

Rashford sebelumnya telah meninggalkan Manchester United akibat perselisihannya dengan mantan pelatih Ruben Amorim, namun kepergiannya tersebut tidak bersifat permanen, terutama karena kontraknya dengan klub masih berlaku hingga musim panas 2028.

Masa depan sang pemain diperkirakan akan diputuskan setelah masa pramusim untuk musim baru berakhir, dengan Rashford sendiri turut berperan dalam pengambilan keputusan akhir.

Di sisi lain, Manchester United mempertahankan sikap yang jelas, yaitu tidak mengizinkan pemain tersebut dipinjamkan lagi, karena klub hanya akan menyetujui kepergiannya melalui transfer permanen.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google