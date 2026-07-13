Manchester United mendatangkan pemain yang tak terduga, yaitu pemain yang telah 90 kali membela tim nasional Belgia

Manchester United telah merekrut Youri Tielemans, demikian dilaporkan The Athletic dan Fabrizio Romano pada Senin sore. The Red Devils membayar klausul pelepasan dalam kontraknya bersama Aston Villa sebesar 41 juta euro.

Selama ini, gelandang Atalanta Ederson tampaknya akan menjadi gelandang baru Manchester United, namun transfer tersebut tiba-tiba dibatalkan pada Jumat lalu.

Sebagai gantinya, Manchester United bertindak sangat cepat dan mencapai kesepakatan dengan Chelsea mengenai Andrey Santos. Ia didatangkan dengan biaya 60 juta.

Tampaknya hal itu belum cukup bagi klub. Kesepakatan lisan telah tercapai dengan Tielemans, dan klub akan membayar klausul pelepasan dalam kontraknya.





Tielemans baru saja menjalani Piala Dunia yang gemilang. Gelandang berusia 29 tahun itu mencetak dua gol untuk De Rode Duivels di turnamen tersebut, termasuk gol penentu kemenangan yang krusial melawan Senegal di babak 16 besar (3-2).

Pemain yang telah 90 kali membela timnas Belgia ini telah terikat kontrak dengan Aston Villa sejak 2023, yang saat itu membelinya dari Leicester City seharga 45 juta euro.

Di Liga Premier, ia telah tampil dalam 244 pertandingan. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia mencetak 26 gol dan memberikan 39 assist.