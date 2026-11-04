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Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Manchester United mendapat pukulan telak setelah Michael Carrick mengonfirmasi cedera hamstring Carlos Baleba usai laga dramatis melawan Roma

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Pelatih kepala Manchester United, Michael Carrick, mengonfirmasi bahwa Carlos Baleba mengalami cedera hamstring dalam kemenangan mendebarkan atas Roma di Liga Champions. Pemain timnas Kamerun itu tiba-tiba berhenti berlari dan tampak kesakitan pada awal babak kedua, sehingga cederanya membayangi kemenangan comeback spektakuler di Old Trafford.

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Kebangkitan di Liga Champions ternoda cedera

United meraih kemenangan sensasional 3-2 atas Roma di Liga Champions, tetapi kemenangan itu harus dibayar mahal. Carrick mengonfirmasi bahwa gelandang Baleba mengalami cedera hamstring dalam pertandingan dramatis di Old Trafford tersebut.

Pemain timnas Kamerun itu dipercaya menjadi starter bersama Kobbie Mainoo. Duet gelandang tersebut tampil penuh energi dan menunjukkan kemampuan teknik yang sangat baik saat menguasai bola, sebelum musibah terjadi pada awal babak kedua. Baleba melesat ke posisi berbahaya dan tampak siap mencetak gol atau membantu terciptanya gol. Namun, ia mendadak berhenti karena tampak kesakitan dan harus mengakhiri pertandingan lebih awal saat Manchester United tertinggal 2-0.

Carrick berikan penilaian awal yang pesimistis

Pemandangan Baleba meninggalkan lapangan dalam kondisi kesakitan menjadi momen yang berat bagi pendukung tuan rumah. Meski kecewa, penonton di Old Trafford tetap memberikan tepuk tangan hangat saat gelandang yang cedera itu berjalan menyusuri tepi lapangan. Seusai kemenangan dramatis 3-2 setelah sempat tertinggal, Carrick menyampaikan kabar yang kurang menggembirakan mengenai gelandang mudanya. Pelatih United itu mengakui bahwa tanda-tanda awal mengindikasikan Baleba harus menepi untuk menjalani perawatan.

"Saat ini saya belum mendapat kabar lebih lanjut soal Carlos, tetapi ia mengalami cedera hamstring," kata Carrick dalam konferensi pers seusai pertandingan. "Kami harus memeriksanya untuk mengetahui kondisinya, tetapi dari penilaian awal, kondisinya tampak kurang baik."

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Tielemans jawab tantangan

Setelah Baleba terpaksa meninggalkan lapangan, Youri Tielemans masuk untuk mengisi kekosongan di lini tengah. Pemain timnas Belgia itu menjawab tantangan dengan penampilan gemilang yang membantu United membalikkan keadaan secara luar biasa.

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Tielemans memberikan ketenangan yang sangat dibutuhkan tim, sehingga United mampu merebut kembali kendali permainan dan akhirnya mengamankan tiga poin penuh. Carrick pun memuji kontribusi penting pemain pengganti itu dalam kemenangan penting di kompetisi Eropa tersebut.

"Menurut saya, Youri masuk ke pertandingan dan menunjukkan kualitasnya, kepribadian serta karakternya saat bergabung dengan tim di lapangan," tambah Carrick. "Ia pribadi yang luar biasa. Saya senang ia ada di sini karena semua yang ia berikan."

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Manchester United ditunggu laga melawan Aston Villa

Manchester United perlu segera memastikan tingkat keparahan cedera hamstring Baleba dalam beberapa hari mendatang. Tim medis akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui secara pasti berapa lama gelandang yang gigih itu tidak dapat dimainkan.

Sementara itu, tim asuhan Carrick harus kembali memusatkan perhatian pada kompetisi domestik. United dijadwalkan menghadapi Aston Villa di Liga Primer pada Minggu ini.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo