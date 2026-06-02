Manchester United mencapai kesepakatan terkait transfer senilai maksimal 45 juta euro

Manchester United telah mencetak keberhasilan di bursa transfer. Di antaranya, David Ornstein dari The Athletic dan pakar bursa transfer Fabrizio Romano melaporkan bahwa telah tercapai kesepakatan dengan Atalanta terkait kedatangan gelandang asal Brasil, Éderson.

Klub asuhan manajer Michael Carrick akan membayar biaya dasar sebesar 40,5 juta euro kepada Atalanta. Jumlah tersebut dapat meningkat hingga maksimal 45 juta euro melalui berbagai bonus.

Éderson menandatangani kontrak dengan Manchester United hingga musim panas 2030, dengan opsi perpanjangan satu musim di Old Trafford. Tes medis masih berpotensi menimbulkan masalah. Jika semuanya berjalan lancar, presentasi diperkirakan akan dilakukan pada awal Juli.

Biasanya, Manchester United harus membayar jumlah yang lebih tinggi. Karena kontrak Éderson di Atalanta akan berakhir dalam satu tahun, harga yang diminta turun menjadi 40,5 juta euro pada awalnya.

Gelandang bertahan asal Brasil ini telah bergabung dengan Atalanta sejak 2022, yang saat itu membayar 23 juta euro untuknya. Dua tahun kemudian, ia meraih gelar juara Liga Europa, setelah menang 3-0 atas Bayer Leverkusen di final.

Bagi Éderson, tahun 2024 menandai puncak kariernya: debutnya di tim nasional Brasil. Saat ini ia telah tampil dalam tiga pertandingan internasional, meskipun ia tidak dipanggil oleh pelatih tim nasional Carlo Ancelotti untuk Piala Dunia.

Manchester United tampaknya telah mendapatkan pengganti yang diinginkan untuk Casemiro, yang baru saja hengkang, dalam diri Éderson. Media Inggris memperkirakan akan ada lebih banyak rekrutan baru musim panas ini, terutama untuk lini tengah.