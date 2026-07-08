Manchester United mencapai kesepakatan dengan Chelsea terkait transfer senilai 60 juta euro

Manchester United secara tidak resmi telah mendapatkan pemain baru yang diinginkan untuk lini tengahnya. Klub tersebut telah mencapai kesepakatan dengan Chelsea terkait transfer Andrey Santos, demikian dilaporkan pakar pasar transfer David Ornstein atas nama The Athletic. Pemain asal Brasil itu menghasilkan biaya transfer tetap sebesar 56,3 juta euro bagi Chelsea.

Chelsea mendatangkan Santos dari Vasco da Gama pada tahun 2023 dengan biaya 12,5 juta euro. Setelah menjalani masa peminjaman di Nottingham Forest dan RC Strasbourg, ia memang menjadi bagian dari skuad Chelsea pada musim lalu. Meskipun demikian, ia tidak berhasil mendapatkan tempat reguler di starting line-up, meski telah mencatatkan 2.410 menit bermain.

Santos memiliki kontrak di Chelsea hingga pertengahan 2030, namun ia merasa tidak memiliki prospek yang cukup untuk mendapatkan waktu bermain. Pemain kaki kanan berusia 22 tahun ini berada di urutan belakang Moisés Caicedo dalam hierarki tim, yang pada dasarnya dapat mengandalkan posisi starter dan bahkan telah memperpanjang kontraknya pada bulan April hingga pertengahan 2033.

Dalam upayanya untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain, Santos akhirnya teryakinkan oleh manajer Manchester United, Michael Carrick, yang dengan kedatangannya kini memiliki beberapa opsi tambahan di lini tengah. Pemain yang telah enam kali membela timnas Brasil ini mampu bermain baik sebagai gelandang nomor 6 maupun nomor 8.

Kemungkinan besar Santos akan menghasilkan lebih dari nilai transfer awal bagi Chelsea. Melalui bonus-bonus sederhana, klub London tersebut dapat memperoleh tambahan 2,4 juta euro di atas nilai awal sebesar 56,3 juta. Selain itu, Chelsea juga memiliki hak bagi hasil sebesar sepuluh persen dari penjualan selanjutnya.

Manchester United sangat membutuhkan tambahan kekuatan di lini tengah. Casemiro pindah ke Inter Miami, sementara Manuel Ugarte mengalami cedera ligamen silang yang parah di Piala Dunia dan harus absen (sebagian besar) musim depan.

Manchester United awalnya mengincar Elliot Anderson atau Mateus Fernandes, namun yang pertama memilih Manchester City, sementara United tidak bersedia memenuhi harga yang diminta sebesar hampir 100 juta euro untuk Fernandes, yang akhirnya pindah dari West Ham United ke Tottenham Hotspur.

Sebelumnya telah diketahui bahwa Manchester United dan Atalanta telah mencapai kesepakatan mengenai kedatangan Éderson. Pemain asal Brasil ini akan dibeli The Red Devils dengan biaya transfer tetap sebesar 40,5 juta euro. Melalui bonus, Atalanta berhak mendapatkan tambahan 4,5 juta euro. Pengumuman resminya biasanya akan segera menyusul.



