Manchester United memenangkan laga dramatis melawan Liverpool dan memastikan tiket ke Liga Champions

Manchester United berhasil meraih hasil gemilang pada Minggu dalam perebutan posisi ketiga di Liga Premier. Tim asuhan Michael Carrick berhasil mengalahkan Liverpool di kandang sendiri. Pertandingan di Old Trafford itu berlangsung sangat seru, di mana United akhirnya keluar sebagai pemenang dan berhasil mengamankan tiket ke Liga Champions.

Tim tuan rumah sudah unggul sejak awal pertandingan. Matheus Cunha melepaskan dua tembakan ke gawang setelah tendangan sudut yang diblok, dan upaya keduanya berhasil. Namun, tendangannya disundul oleh Alexis Mac Allister, sehingga Freddie Woodman tak berdaya: 1-0.

Benjamin Sesko mencetak gol kedua pada menit ke-14. Awalnya ia masih dihentikan oleh Woodman, namun pada kesempatan kedua—sekali lagi berkat kerja sama apik dari Bruno Fernandes—penyerang tersebut akhirnya berhasil mencetak gol: 2-0. VAR memeriksa gol tersebut sebentar. Pemain asal Slovenia itu tampak menyentuh bola dengan ujung jari, tetapi gol tetap disahkan. Masalah bagi Arne Slot semakin membesar seiring berjalannya waktu.

Tim tuan rumah menguasai permainan dan tetap menjadi yang paling berbahaya di sisa babak pertama, antara lain melalui Fernandes. Peluang terbesar bagi Liverpool datang dari Cody Gakpo, yang pada menit ke-23 melengkungkan bola melebar dari gawang dari luar kotak penalti. Ryan Gravenberch juga melepaskan tembakan, tetapi The Reds tidak benar-benar membahayakan.

Namun, segera setelah babak kedua dimulai, Liverpool membalas. Setelah kehilangan bola yang sangat mudah oleh pemain pengganti Amad Diallo, Dominik Szoboszlai memulai serangan dan kemudian dengan tenang meletakkan bola menggunakan bagian dalam kaki di belakang Senne Lammens: 2-1. Pertandingan kembali memanas di Manchester.

Tak lama kemudian, Fernandes kembali menunjukkan kelasnya yang luar biasa di sisi lain lapangan, seperti yang sering ia tunjukkan sore itu, dengan mengontrol bola lambung secara brilian dan mengoperkannya kepada Bryan Mbeumo. Namun, tendangan tumit sang penyerang justru membentur tiang gawang, sehingga aksi apik Fernandes itu pada akhirnya tidak menghasilkan assist.

Namun, beberapa menit kemudian, United justru harus menelan pil pahit, sekali lagi akibat kesalahan. Lammens melakukan kesalahan dalam membangun serangan, yang kemudian dimanfaatkan Gakpo setelah kombinasi singkat dan dengan mudah mencetak gol: 2-2.

Babak kedua tampak seperti pertandingan yang sama sekali berbeda. Liverpool semakin kuat dan hampir unggul pada menit ke-66 melalui tendangan bebas Szoboszlai, namun tim tuan rumah berhasil menghalau bola tepat pada waktunya. United juga menjadi berbahaya dari situasi bola mati, namun sundulan Casemiro dari tendangan bebas yang indah dari Fernandes tepat masuk ke tangan kiper.

Gol 3-2 akhirnya tercipta. Kobbie Mainoo dengan cerdik menyambar bola pantul dengan kaki kanan dan menggetarkan jala gawang, membuat para penggemar di Old Trafford bersorak gembira: 3-2. Liverpool mencoba memaksakan gol penyeimbang, tetapi pada dasarnya tidak lebih dari dua upaya dari Rio Ngumoha dan Gakpo.