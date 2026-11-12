Manchester United memecat Carrick. Pochettino selangkah lagi menduduki kursi pelatih Setan Merah

Seperti diungkapkan Fabrizio Romano, sambil menunggu pengumuman resmi, Manchester United telah memecat Michael Carrick. Carrick, kelahiran 1981 dan mantan pemain Red Devils pada 2006 hingga 2018, menangani United sejak 26 Januari 2026. Setelah membawa tim lolos ke Liga Champions musim lalu, Carrick mengawali musim 2026/27 dengan sangat buruk: setelah 10 pertandingan Premier League, Manchester United berada di posisi ketiga dari bawah dengan 8 poin.

POCHETTINO SEGERA DATANG

Peluang Mauricio Pochettino untuk menggantikan Carrick semakin besar dalam beberapa jam terakhir. Ia saat ini menjabat pelatih tim nasional Amerika Serikat dan pernah melatih Espanyol, Southampton, Tottenham, Paris Saint Germain, serta Chelsea.

Manchester United telah mencapai kesepakatan prinsip secara lisan dengan Pochettino agar ia menjadi pelatih baru tim utama. Negosiasi dengan Federasi Sepak Bola Amerika Serikat tengah berlangsung agar prosesnya dapat dilanjutkan, mengingat terdapat klausul pelepasan senilai 10 juta dolar AS.

Pertandingan berikutnya LIV Premier League 11.30 MUN

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