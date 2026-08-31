Joshua Zirkzee tidak tertarik untuk pindah ke Fiorentina, demikian ditegaskan pakar bursa transfer Fabrizio Romano. Menurut Gianluca Di Marzio, Juventus kini berada di posisi terdepan untuk memboyong sang penyerang dari Manchester United.

Fiorentina ingin meminjam Zirkzee hingga akhir musim dan untuk itu membayar lima juta euro. Selain itu, opsi pembelian senilai 30 juta euro juga diajukan. Kini, penyerang tersebut tampaknya akan melewati klub Serie A itu.

Moise Kean tampaknya akan meninggalkan Juventus untuk bergabung dengan Como, sementara Jonathan David dipantau Atlético Madrid. Karena itu, raksasa Italia tersebut mencari tambahan kekuatan di lini depan. Menurut Romano, kontak juga sudah dilakukan dengan penyerang Newcastle United, Nick Woltemade.

Di Marzio melaporkan bahwa Juventus telah membuka pembicaraan dengan Manchester United mengenai Zirkzee dan siap mengajukan biaya peminjaman sebesar 2,5 juta euro. Selain itu, mereka juga berencana memasukkan opsi pembelian senilai 30 juta euro dalam kesepakatan peminjaman tersebut.

Manchester United untuk sementara mematok angka 35 juta euro. Jumlah itu mencakup biaya peminjaman dan total nilai transfer, jika Zirkzee hengkang secara permanen dari klub raksasa tersebut tahun depan.

Juventus punya waktu hingga Selasa pukul 20.00 untuk mencapai kesepakatan dengan Manchester United. Sebab, bursa transfer musim panas di Serie A akan ditutup pada saat itu.

Zirkzee jelas berstatus pemain cadangan di Manchester United. Dalam dua pertandingan liga pertama musim ini melawan Hull City dan Ipswich Town, sang penyerang tetap duduk di bangku cadangan.