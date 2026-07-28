Manchester United memberikan sinyal yang sangat jelas kepada Joshua Zirkzee

Joshua Zirkzee sangat mungkin tetap akan meninggalkan Manchester United pada musim panas ini. Sang penyerang telah ditawarkan oleh klubnya kepada Juventus dan Como, seperti dilaporkan Nicolò Schira.

Zirkzee datang dari klub Italia Bologna pada dua musim panas lalu. Raksasa Inggris itu saat itu membayar sedikit lebih dari 40 juta euro untuk merekrut sang penyerang.

Di Manchester United, ia tak pernah benar-benar mampu menunjukkan performa terbaiknya. Setelah 75 pertandingan, catatannya berada di angka 9 gol dan 4 assist. Ia juga gagal memenangkan trofi bersama klub.

Kini Manchester United sudah memiliki dua penyerang, Benjamin Sesko dan Matheus Cunha, yang lebih diprioritaskan ketimbang Zirkzee, sehingga ia dipersilakan pergi.

Manchester United telah menawarkannya kepada Como dan Juventus. Bersama klub yang disebut pertama, ia bisa tampil di Liga Champions. Di Juventus, ia bisa bermain di Liga Europa.

Zirkzee pada Sabtu lalu masih tampil mengesankan dalam laga uji coba Manchester United melawan BK Rosenborg. Penyerang 25 tahun itu melewati dua pemain dan juga kiper, sebelum dengan tenang menceploskan bola ke gawang.