Manchester United melakukan upaya yang sia-sia untuk merekrut gelandang Real Madrid, Aurélien Tchouaméni

Dalam upayanya mencari pemain baru berkualitas tinggi untuk lini tengah, Manchester United gagal mendapatkan Aurélien Tchouaméni. Fabrizio Romano melaporkan bahwa pemain Prancis berusia 26 tahun itu akan memperpanjang kontraknya di Real Madrid, yang semula berlaku hingga pertengahan 2028, hingga pertengahan 2031.

Sebelumnya pada hari yang sama, terungkap bahwa Man United dan Chelsea telah mencapai kesepakatan mengenai transfer Andrey Santos, yang akan menghasilkan sekitar enam puluh juta bagi klub asal London tersebut.

Jauh sebelum itu, juga terungkap bahwa Manchester United dan Atalanta telah mencapai kesepakatan mengenai transfer Éderson. Termasuk bonus, gelandang bertahan tersebut akan menghabiskan sekitar 45 juta euro.

Selain kedatangan kedua pemain tersebut yang semakin dekat, Man United diam-diam sibuk berusaha mendatangkan “pemain andalan” untuk lini tengah. Salah satu target utama mereka adalah Tchouaméni, sementara Alex Scott dari AFC Bournemouth juga masuk dalam daftar incaran.

Tchouaméni tidak menjalani musim terbaiknya di Madrid, yang memberikan harapan bagi Man United. Menurut The Telegraph, meskipun demikian, secara internal sudah ada keraguan mengenai kelayakan merekrut Tchouaméni, yang berkaitan dengan biaya transfer tinggi yang mungkin diminta pihak Spanyol, serta pelatih José Mourinho.

Dengan penunjukan Mourinho baru-baru ini, Manchester United khawatir ia akan berusaha mempertahankan Tchouaméni di Madrid. Ternyata, “The Special One” setidaknya tidak menentang kedatangan pemain Prancis yang pernah tampil di Piala Dunia tersebut, sehingga Tchouaméni akan memperpanjang masa tinggalnya di ibu kota Spanyol selama tiga tahun.

Menurut jurnalis Fabrice Hawkins, Tchouaméni telah menolak beberapa tawaran, ‘terutama dari Manchester United’. Romano menyebutkan bahwa klub Inggris tersebut tidak pernah mendekati kesepakatan untuk mendatangkannya, karena tuntutan gaji Tchouaméni terlalu tinggi dan karena Real Madrid tidak pernah membuka pintu untuk transfer tersebut.