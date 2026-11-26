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Sejumlah klub besar Liga Primer meningkatkan langkah hukum terhadap Manchester City setelah temuan terbaru mengenai praktik keuangan klub tersebut. Manchester United, Liverpool, dan Tottenham menunjuk firma hukum spesialis yang sama untuk menuntut ganti rugi yang totalnya bisa mencapai ratusan juta pound.

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Para rival tunjuk pengacara spesialis setelah City dinyatakan bersalah

Menurut The Guardian, ketiga klub menunjuk firma hukum Wiggin yang berbasis di London dan menggunakan analis yang sama untuk menghitung kerugian finansial mereka, meski masing-masing akan mengajukan tuntutan sendiri. Tottenham mengambil langkah pertama di bawah mantan ketua Daniel Levy setelah City didakwa pada Februari 2023, disusul United dan Liverpool. Sementara itu, Arsenal menyiapkan perkara terpisah melalui firma hukum HFS Kramer yang telah mereka tunjuk.

Keempat klub mengajukan pemberitahuan hukum pada November 2024 agar tidak melewati batas waktu enam tahun untuk mengajukan tuntutan, yang dihitung sejak pengungkapan Der Spiegel pada November 2018. Ketentuan batas waktu ini sebelumnya membantu City membatalkan larangan tampil di kompetisi UEFA selama dua tahun pada 2020. Langkah hukum mereka meningkat pada September setelah komisi independen menyatakan City bersalah atas sebagian besar dari lebih dari 100 dakwaan yang dihadapi klub tersebut. Komisi itu memutuskan City menggelembungkan pendapatan lebih dari £900 juta melalui "kontrak palsu" antara 2009 dan 2018.

Kalangan hukum dan Man City berbeda sikap soal tuntutan yang akan diajukan

Seorang sumber menjelaskan mengapa klub-klub yang diwakili Wiggin bekerja sama dalam analisis, tetapi menuntut ganti rugi secara terpisah. "Perkara-perkara ini serupa, tetapi berbeda," kata sumber tersebut kepada Guardian. "Penyebab utamanya mungkin sama, tetapi besaran kerugiannya akan berbeda, sehingga tuntutannya akan diajukan secara terpisah."

City membantah melakukan kesalahan sejak didakwa hampir empat tahun lalu. Klub itu mengajukan banding pada Oktober dan menyatakan putusan tersebut mengandung "sejumlah kesalahan material yang jelas dalam penerapan hukum, prinsip, dan fakta, sehingga tidak dapat dijadikan dasar yang aman". City menambahkan bahwa "klub tidak bersalah atas tuduhan yang diajukan Liga Primer dan terdapat kumpulan bukti tak terbantahkan yang komprehensif untuk mendukung seluruh posisi klub terkait perkara ini".

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Kerugian finansial besar di berbagai klub Liga Primer

Tottenham bisa mengajukan tuntutan terbesar setelah empat kali gagal lolos ke Liga Champions karena City, dengan keikutsertaan di Liga Europa membuat mereka kehilangan lebih dari £120 juta. Arsenal juga kehilangan ratusan juta pound setelah finis kelima, di belakang City yang menempati posisi ketiga pada 2017. Hasil itu mengawali enam tahun absennya Arsenal dari kompetisi antarklub tertinggi Eropa. Arsenal juga mungkin mengajukan klaim terkait lebih dari lima pemain yang dijual ke City, termasuk Samir Nasri dan Emmanuel Adebayor.

United dan Liverpool kehilangan hadiah uang, bonus, serta pendapatan komersial setelah finis sebagai runner-up pada 2012 dan 2014. Chelsea belum menunjuk pengacara meski ada kemungkinan perpanjangan tenggat terkait penipuan. Everton, Newcastle, klub-klub yang terdegradasi seperti Hull, serta Stoke, runner-up Piala FA 2011, juga terdampak. Mantan pelatih Stoke, Tony Pulis, mengatakan pada Oktober bahwa klub itu berhak atas trofi tersebut.

Panel banding akan menentukan nasib City bulan depan

Perhatian kini tertuju pada banding City, yang akan diperiksa bulan depan oleh panel baru beranggotakan tiga orang . Jika putusan bersalah tetap berlaku, United, Liverpool, Tottenham, dan Arsenal siap mengajukan tuntutan ganti rugi secara terpisah.