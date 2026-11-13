Manchester United kembali mendapat kabar buruk soal cedera setelah Patrick Dorgu mundur dari skuad Denmark

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Persiapan Manchester United menyambut era baru terganggu oleh kekhawatiran cedera terbaru yang menimpa Patrick Dorgu. Pemain muda serbabisa itu terpaksa mundur dari skuad Denmark dan kembali ke Carrington untuk menjalani pemeriksaan segera.

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Kemunduran bagi pemain serbabisa United

Manchester United kini harus menunggu dengan cemas kabar kondisi Dorgu setelah pemain berusia 22 tahun itu mundur dari tugas internasional. Pemain menjanjikan yang biasa beroperasi di sisi kiri tersebut telah dipulangkan ke pusat latihan klub setelah tidak lolos tes kebugaran bersama tim nasional Denmark, sehingga keterlibatannya dalam periode pertandingan Nations League kali ini berakhir lebih cepat.

Dorgu baru saja kembali bermain untuk Manchester United saat tampil dalam laga dramatis yang berakhir imbang 4-4 melawan Aston Villa Minggu lalu. Penampilan itu terjadi setelah ia lama menepi akibat masalah hamstring yang dialaminya dalam pertandingan melawan Wales pada September.

Kabar medis dari Denmark mengenai Dorgu

Dokter tim Denmark, Morten Boesen, mengonfirmasi kabar tersebut pada Jumat dan menjelaskan bahwa kondisi fisik sang pemain belum memenuhi standar yang diperlukan. Dorgu telah tampil tujuh kali untuk Manchester United di semua kompetisi musim ini, mencetak satu gol dan menyumbang tiga assist.

“Kami telah melakukan serangkaian tes terhadap Dorgu, dan hasilnya belum cukup baik untuk membuatnya siap bermain dalam dua pertandingan tersebut,” ungkap sang dokter. “Ia membutuhkan waktu pemulihan lebih lanjut setelah cedera, jadi kami memulangkannya untuk menjalani rehabilitasi tambahan.”

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Pochettino mengambil alih kendali

Sementara United menangani kondisi Dorgu, Mauricio Pochettino secara resmi diperkenalkan sebagai pelatih kepala baru klub pada Jumat. Pria asal Argentina itu menggantikan Michael Carrick dan secara resmi akan memimpin tim setelah menyelesaikan tugas terakhirnya bersama tim nasional Amerika Serikat, termasuk pertandingan melawan Haiti pada 14 dan 17 November.

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Debut Pochettino di bangku cadangan United dijadwalkan berlangsung dalam lawatan penting ke Anfield untuk menghadapi Liverpool pada 22 November. Mantan pelatih Tottenham dan Chelsea itu tampak terharu dalam konferensi pers terakhirnya di Amerika Serikat ketika merenungkan besarnya kesempatan yang diberikan kepadanya oleh klub raksasa Premier League tersebut, meski belakangan ini ia memiliki komitmen di tempat lain.

Keputusan emosional bagi pelatih asal Argentina itu

“Sulit untuk berbicara sekarang. Saya orang yang sangat emosional. Ini keputusan yang sangat menyedihkan,” kata Pochettino kepada wartawan saat bersiap meninggalkan jabatannya saat ini. Meski waktunya terasa sulit, sang pelatih menegaskan bahwa kesempatan memimpin klub sebesar United tidak bisa begitu saja ia abaikan dalam upayanya mewujudkan ambisi profesional di Inggris.

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Sang pelatih menambahkan: “Namun, kami profesional dan kami berusaha mewujudkan impian kami. Saya tidak pernah mengatakan ingin kembali, tetapi mereka tahu bahwa kesempatan seperti Manchester United tidak sering datang dalam karier Anda. Ketika kesempatan itu datang, sulit untuk menolaknya.”