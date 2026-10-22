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Musim Manchester United semakin kacau setelah kekalahan memalukan di Liga Champions yang membuat ketegangan internal memuncak. Muncul laporan tentang perselisihan sengit antara pelatih kepala Michael Carrick dan penyerang Matheus Cunha, sementara rentetan pertandingan tanpa kemenangan Manchester United terus menghantui Old Trafford.

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Ketegangan memuncak di Italia

Krisis yang melanda Manchester United semakin dalam pada Rabu malam setelah mereka kalah telak 4-1 dalam lawatan ke markas Como. Tim asuhan Cesc Fabregas menghancurkan tamunya dari Inggris di Champions League dan memperpanjang rentetan laga tanpa kemenangan United menjadi tujuh pertandingan. Nico Paz menjadi motor kemenangan telak itu lewat dua golnya. Gol pertama ia cetak sebelum pertandingan berjalan dua menit, langsung meruntuhkan semangat suporter tim tamu.

Meski hasilnya sudah sangat buruk, kejadian di tepi lapangan memicu kekhawatiran yang lebih besar. Menurut The Sun melalui Samuel Luckhurst, Carrick terlibat perselisihan yang 'cukup sengit' dengan Cunha, tetapi tidak tertangkap kamera televisi. Suporter juga melihat jelas ketegangan antara penyerang asal Brasil itu dan pelatihnya di tengah penampilan kacau pada babak pertama di Italia.

Pergantian saat jeda menegaskan keretakan

Ketegangan antara Cunha dan Carrick berujung pada perubahan taktik saat jeda. Carrick menarik penyerang Brasil itu pada turun minum dan memasukkan Amad Diallo dalam upaya mendesak untuk menghidupkan permainan timnya yang kesulitan. Carlos Baleba juga masuk ketika United berusaha menyelamatkan sedikit harga diri dari kekalahan telak tersebut.

Perubahan besar-besaran itu akhirnya tidak membuahkan hasil. Baru empat menit babak kedua berjalan, Anastasios Douvikas memanfaatkan lagi rapuhnya pertahanan United dan memicu gelombang serangan tanpa henti dari tuan rumah. Paz kemudian mencetak gol keduanya setelah kesalahan mencolok United, menghukum tim tamu yang tampak sama sekali tidak padu dan kehabisan ide.

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Perselisihan yang luput dari kamera itu menjadi petunjuk jelas bahwa suasana di balik layar memburuk dengan cepat. Ketika United kalah bersaing di semua lini, adu argumen penuh frustrasi di tepi lapangan memperlihatkan skuad yang mulai retak di bawah tekanan besar, padahal musim baru berjalan dua bulan.

Getty Images

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Fernandes mempertanyakan pendekatan taktik

Perselisihan dengan Cunha hanyalah tanda terbaru dari pembangkangan yang lebih luas di ruang ganti. Hanya sepekan setelah Lisandro Martinez secara terbuka mengecam petinggi klub karena kurangnya tambahan pemain usai kekalahan 2-0 dari Atletico Madrid, Bruno Fernandes terang-terangan mempertanyakan rencana permainan Carrick. Gelandang asal Portugal itu jelas frustrasi dengan keputusan staf pelatih untuk tidak menerapkan tekanan satu lawan satu, yang menurutnya membuat Como membangun kepercayaan diri sejak awal.

"Ini bukan pertama kalinya kami mengawali pertandingan dengan buruk dan mereka mencetak gol sangat cepat," kata kapten United itu kepada wartawan. "Kebobolan lebih dulu membuat kami menjalani pertandingan dengan perasaan sudah kalah. Sulit untuk keluar dari situasi itu. Jika kami tidak mampu melakukannya, akan sangat sulit untuk keluar dari keadaan ini."

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Carrick segera membalas dengan melontarkan kritik tajam terhadap etos kerja para pemainnya, bukan terhadap pengaturan taktik. Pelatih berusia 45 tahun itu menyebut upaya skuadnya tidak dapat diterima dan berkata blak-blakan: "Apa pun sistem yang Anda gunakan, apa pun taktik yang Anda terapkan, jika Anda tidak berlari, tidak berlari ke depan, dan tidak berlari kembali, Anda tidak akan menang."

Carrick berjuang mempertahankan pekerjaannya

Getty Images

Manchester United kini menghadapi krisis besar di dalam maupun luar lapangan. Setelah tujuh pertandingan berturut-turut tanpa kemenangan, Carrick berada di bawah tekanan besar untuk menjembatani perpecahan yang semakin lebar dalam skuadnya dan memulihkan disiplin dasar dalam bertahan.

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Kurangnya upaya para pemain di lapangan yang terlihat jelas, ditambah kritik terbuka dari mereka, membuat petinggi Old Trafford harus mengambil keputusan penting. Manchester United harus segera menemukan cara untuk menghentikan kemerosotan yang mengkhawatirkan ini, atau mereka berisiko melihat seluruh musim mereka berantakan bahkan sebelum jadwal padat musim dingin dimulai.